Три ошибки, который многие белорусы совершают перед сном. Это приводит даже к бруксизму

Опубликовано: 06.07.2023 13:42 , Обновлено: 06.07.2023

Эксперт по сну и нейрофизиолог Нерина Рамлахан рассказала о трех главных ошибках, которые люди совершают перед отходом ко сну. Они могут привести к плохому самочувствию, ночным кошмарам и бруксизму.

Физическая активность

По словам врача, слишком поздние тренировки — одна из самых распространенных ошибок.

«Слишком поздние тренировки чрезмерно стимулируют нервную систему и могут фактически вызвать выработку адреналина», — передает ее слова Express.co.uk.

Эксперт отметила, что если вы увлекаетесь физическими упражнениями, хорошим вариантом будет йога. Перед сном хорошими позами йоги являются «поза ребенка, поза трупа и ноги вверх по стене».

Однако лучше всего, подчеркнула Рамлахан, «назначать время тренировки на начало дня».

Алкоголь

Еще одна распространенная проблема, которая нарушает хороший сон, — это употребление алкоголя перед сном.

«Алкоголь является релаксантом, поэтому он может помочь вам легче заснуть», — признала доктор Рамлахан.

«Однако алкоголь также является стимулятором, поэтому он может не дать вам уснуть в ранние часы, поскольку не дает печени расщеплять гормон стресса адреналин ночью. Повышение уровня этого гормона способствует большему бодрствованию».

Алкогольный напиток перед сном прерывает сон, который нам нужен для хорошего уровня энергии на следующий день.

Доктор Рамлахан пояснила: “Алкоголь подавляет глубокий сон и создает беспорядочную структуру сна, в котором нарушается процесс просеивания и сортировки информации, поэтому мы просыпаемся, чувствуя себя умственно вялыми и менее бдительными”.

Для тех, кто страдает от тревоги, более здоровой альтернативой алкоголю является использование натуральных трав и добавок.

Признавая, что для определения клинической эффективности страстоцвета и ромашки еще необходимы “дальнейшие исследования”, доктор Рамлахан сказала — “известно, что они помогают”.

Добавка из цветка страстоцвета “считается полезной для лечения тревожности и бессонницы, ее также можно пить в виде чая или настойки перед сном”.

Доктор Рамлахан добавила: “Ромашка - это ароматерапевтическое масло, которое может помочь заснуть, снять мышечное напряжение и тревогу”.

“Ее также можно пить в виде чая… многие люди считают, что если вечером выпить чашку теплого ромашкового чая, то это поможет им хорошо выспаться”.

Сдерживание эмоций

Также людям необходимо снимать стресс и эмоциональные проблемы, с которыми они могут столкнуться, вместо того, чтобы держать свои чувства в себе.

“Если не бороться с ними в часы бодрствования, стресс может повлиять на качество сна”, - сказала Рамлахан.

“Они могут даже привести к бруксизму, кошмарам и ночным страхам”.

[info_b]Бруксизм — скрежет зубами. Чаще проявляется во время сна (скрежет, стуки зубами, чавкание, сглатывание слюны). Регулярные проявления (еженочные приступы по несколько минут) могут отрицательно сказываться на здоровье эмали зубов и височно-нижнечелюстных суставов.

В основе проявления бруксизма лежит комплекс различных причин, среди которых выделяют психологические, неврологические, стоматологические и некоторые другие.[/info_b]

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