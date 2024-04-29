Положите зубную пасту в морозильник на 3 часа. Как это домашнее средство облегчит уборку?

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Опубликовано: 29.04.2024 12:32 , Обновлено: 29.04.2024

У каждого из нас дома есть зубная паста, но не все знают, что ее можно использовать не только для чистки зубов. Мы храним ее в шкафу в ванной и даже не подозреваем, насколько она, замороженная, может помочь нам на кухне. Попробуйте этот трюк, и вы всегда будете использовать ее снова.

Основная функция зубной пасты - очищать полость рта и защищать зубы от кариеса. В магазинах можно найти множество видов зубных паст: отбеливающие, для чувствительных зубов или против пародонтоза. Главный ингредиент каждой из них - фтор, который подавляет рост бактерий. Поэтому зубная паста пригодится вам не только в ванной комнате.

Вы можете использовать ее для уборки ванной комнаты, а точнее, для чистки крана, раковины, душевой кабины или плитки. Просто нанесите немного средства на влажную губку и протрите загрязненные участки. Если предметы сильно загрязнены и на них есть пятна ржавчины, нанесите пасту и оставьте на 15 минут. Только по истечении этого времени почистите и промойте водой.

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А зачем замораживать пасту?

Зубная паста пригодится вам и на кухне. Возможно, сначала это покажется вам странным, но поверьте, вам понравится этот трюк.

Достаньте зубную пасту из ванной и положите ее в морозилку на три часа. Лучше всего сначала выдавить ее в контейнер для льда - так ее будет легче достать.

Когда паста застынет, достаньте контейнер, выдавите один кубик и используйте его для очистки загрязненной поверхности, например разделочной доски. От пищевых запахов избавиться сложно, а зубная паста прекрасно справится с этой задачей.

Замороженный кубик можно использовать и для полировки раковины.

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