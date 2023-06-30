Не ешьте эти продукты. Что делать, если вас часто мучают головные боли?
Вы часто страдаете от мигрени? Существуют определенные диетические правила, которые можно использовать для облегчения приступов головной боли или даже полного их устранения. И это не сказки. Посмотрите список продуктов против мигрени и узнайте, какие вещи стоит включить в рацион, а от каких лучше отказаться.
Мигрень — это очень сильная, надоедливая головная боль, которая может сопровождаться такими симптомами, как светочувствительность, головокружение, тошнота и рвота. Люди, страдающие хроническими мигренями, хорошо знают, насколько это состояние может сделать их жизнь невыносимой. Существуют естественные способы предотвращения и облегчения головной боли.
Правило большого пальца – завтракать
Завтрак – основа. Люди, страдающие мигренью, должны придавать этому приему пищи даже большее значение, чем другим. Завтрак должен быть питательным и сбалансированным. Не забывайте пить утром. Организм, не получающий по утрам полноценного питания, подвергается мощной головной боли.
Забота о правильном меню не должна заканчиваться завтраком. Люди, борющиеся с хроническими головными болями, не должны допускать появления чувства голода – это фактор, способствующий возникновению мигрени. Когда мы голодны, в организме меняется уровень кортизола, гормона стресса. Также наблюдаются изменения уровня серотонина и норадреналина и расширение кровеносных сосудов вокруг головного мозга. Поэтому стоит принимать пищу регулярно (лучше всего есть их пять раз в день, каждые 3 часа). Пропуск приема пищи может вызвать реакцию мозга на стресс, что приведет к головной боли, пишет Wprost.
Эти продукты могут вызвать мигрень
Люди, борющиеся с мигренью, не должны есть продукты, содержащие глутамат натрия. Он присутствует в:
- готовых блюдах для разогрева в духовке или микроволновой печи;
- фаст-фуде;
- чипсах;
- сладостях;
- продуктах быстрого приготовления;
- бульонных кубиках;
- готовых соусах и кетчупах.
Также следите за подсластителями, которые часто присутствуют в легких продуктах, например, в жевательных резинках или леденцах без сахара.
Краситель, известный как кошениль красный (популярный Е 124), опасен для людей, страдающих мигренью. Много его в подслащенных напитках, леденцах, леденцах, желе.
Список продуктов, которых следует избегать людям, страдающим мигренью, также включает:
- кофе (в чрезмерных количествах, более двух чашек в день),
- шоколад,
- алкоголь,
- голубые сыры,
- мороженое,
- субпродукты (например, куриная печень),
- маринованная рыба (например, сельдь),
- пироги,
- тофу,
- спелые бананы,
- спелый авокадо,
- мясо и сыры длительного созревания.
Большинство перечисленных продуктов содержат тирамин, который вызывает мигрень (вызывает выброс норадреналина).
Сколько воды следует пить страдающим мигренью?
Минимум 1,5-2 литра воды в день. Стоит пить фруктовые чаи (без сахара!), овощные и фруктовые соки.
Кофе и обычный чай не запрещены, некоторые исследования говорят, что кофе хорошо помогает страдающим мигренью. Тем не менее, вы должны помнить, что пить его нужно умеренно. Если кто-то любит напитки с кофеином, ему следует увлажнять еще больше, используя правило: 1 чашка кофе, две чашки воды.
Страдающим мигренью не рекомендуется употреблять алкоголь, особенно красное вино, содержащее вышеупомянутый тирамин.
Что следует есть страдающим мигренью?
Людям, борющимся с мигренью, рекомендуется диета на основе темно-зеленых овощей. Это доказали ученые из Медицинского центра детской больницы в Цинциннати. Они показали, что причиной хронических мигреней может быть дефицит коэнзима Q10, витамина В2 (рибофлавина) и витамина D.
Коэнзим Q10 богат жирной рыбой, крупами, высококачественными маслами, цельными зернами и зелеными овощами, такими как шпинат, брюссельская капуста и брокколи. Витамин В2 можно найти в яйцах, тыкве, твороге и орехах. Витамин D следует получать из свежей рыбы (например, лосося) и яиц.
Людям, страдающим мигренью, рекомендуется диета с низким содержанием воспалительных продуктов на каждый день (LIFE). В его основе темно-зеленые овощи. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, калия, железа и витаминов группы В, снижается воспаление и окислительный стресс в организме, что является источником хронических мигреней.
Основу рациона LIFE составляют следующие продукты:
- темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листовая капуста, листовая капуста, мангольд);
- помидоры;
- орехи (например, грецкие);
- миндаль;
- рыба (например, лосось);
- фрукты (клубника, черника, вишня и апельсины).
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