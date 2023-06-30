Не ешьте эти продукты. Что делать, если вас часто мучают головные боли?

Опубликовано: 30.06.2023 11:20 , Обновлено: 10.07.2024

Вы часто страдаете от мигрени? Существуют определенные диетические правила, которые можно использовать для облегчения приступов головной боли или даже полного их устранения. И это не сказки. Посмотрите список продуктов против мигрени и узнайте, какие вещи стоит включить в рацион, а от каких лучше отказаться.

Мигрень — это очень сильная, надоедливая головная боль, которая может сопровождаться такими симптомами, как светочувствительность, головокружение, тошнота и рвота. Люди, страдающие хроническими мигренями, хорошо знают, насколько это состояние может сделать их жизнь невыносимой. Существуют естественные способы предотвращения и облегчения головной боли.

Правило большого пальца – завтракать

Завтрак – основа. Люди, страдающие мигренью, должны придавать этому приему пищи даже большее значение, чем другим. Завтрак должен быть питательным и сбалансированным. Не забывайте пить утром. Организм, не получающий по утрам полноценного питания, подвергается мощной головной боли.

Забота о правильном меню не должна заканчиваться завтраком. Люди, борющиеся с хроническими головными болями, не должны допускать появления чувства голода – это фактор, способствующий возникновению мигрени. Когда мы голодны, в организме меняется уровень кортизола, гормона стресса. Также наблюдаются изменения уровня серотонина и норадреналина и расширение кровеносных сосудов вокруг головного мозга. Поэтому стоит принимать пищу регулярно (лучше всего есть их пять раз в день, каждые 3 часа). Пропуск приема пищи может вызвать реакцию мозга на стресс, что приведет к головной боли, пишет Wprost.

Эти продукты могут вызвать мигрень

Люди, борющиеся с мигренью, не должны есть продукты, содержащие глутамат натрия. Он присутствует в:

готовых блюдах для разогрева в духовке или микроволновой печи;

фаст-фуде;

чипсах;

сладостях;

продуктах быстрого приготовления;

бульонных кубиках;

готовых соусах и кетчупах.

Также следите за подсластителями, которые часто присутствуют в легких продуктах, например, в жевательных резинках или леденцах без сахара.

Краситель, известный как кошениль красный (популярный Е 124), опасен для людей, страдающих мигренью. Много его в подслащенных напитках, леденцах, леденцах, желе.

Список продуктов, которых следует избегать людям, страдающим мигренью, также включает:

кофе (в чрезмерных количествах, более двух чашек в день),

шоколад,

алкоголь,

голубые сыры,

мороженое,

субпродукты (например, куриная печень),

маринованная рыба (например, сельдь),

пироги,

тофу,

спелые бананы,

спелый авокадо,

мясо и сыры длительного созревания.

Большинство перечисленных продуктов содержат тирамин, который вызывает мигрень (вызывает выброс норадреналина).

Сколько воды следует пить страдающим мигренью?

Минимум 1,5-2 литра воды в день. Стоит пить фруктовые чаи (без сахара!), овощные и фруктовые соки.

Кофе и обычный чай не запрещены, некоторые исследования говорят, что кофе хорошо помогает страдающим мигренью. Тем не менее, вы должны помнить, что пить его нужно умеренно. Если кто-то любит напитки с кофеином, ему следует увлажнять еще больше, используя правило: 1 чашка кофе, две чашки воды.

Страдающим мигренью не рекомендуется употреблять алкоголь, особенно красное вино, содержащее вышеупомянутый тирамин.

Что следует есть страдающим мигренью?

Людям, борющимся с мигренью, рекомендуется диета на основе темно-зеленых овощей. Это доказали ученые из Медицинского центра детской больницы в Цинциннати. Они показали, что причиной хронических мигреней может быть дефицит коэнзима Q10, витамина В2 (рибофлавина) и витамина D.

Коэнзим Q10 богат жирной рыбой, крупами, высококачественными маслами, цельными зернами и зелеными овощами, такими как шпинат, брюссельская капуста и брокколи. Витамин В2 можно найти в яйцах, тыкве, твороге и орехах. Витамин D следует получать из свежей рыбы (например, лосося) и яиц.

Людям, страдающим мигренью, рекомендуется диета с низким содержанием воспалительных продуктов на каждый день (LIFE). В его основе темно-зеленые овощи. Благодаря высокому содержанию бета-каротина, калия, железа и витаминов группы В, снижается воспаление и окислительный стресс в организме, что является источником хронических мигреней.

Основу рациона LIFE составляют следующие продукты:

темно-зеленые листовые овощи (шпинат, листовая капуста, листовая капуста, мангольд);

помидоры;

орехи (например, грецкие);

миндаль;

рыба (например, лосось);

фрукты (клубника, черника, вишня и апельсины).

Эта космическая поза избавит белорусов от храпа. Ее придумали ученые NASA

Сон благотворно влияет на наш организм. Однако важно не только то, сколько и в каких условиях мы спим, но и то, как ложимся. В какой позе лучше всего спать? Точный ответ нам дали ученые из NASA. Разработанная ими позиция бьет рекорды популярности.

Эта космическая поза избавит белорусов от храпа. Ее придумали ученые NASA