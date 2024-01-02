Сколько дней можно хранить приготовленное мясо в холодильнике? Узнали сроки для курицы и свинины

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.01.2024 11:13 , Обновлено: 01.01.2024

Куриное и свиное мясо, безусловно, является одним из главных блюд новогоднего стола. Однако после праздника зачастую остается много остатков, которые приходится есть в другие дни. И тут возникает вопрос, как долго можно хранить мясо в холодильнике? Узнали, после скольких дней оно начинает портиться и лучше выбросить продукт, чтобы не навредить себе и близким.

Курица

Как долго приготовленная курица может храниться в вашем холодильнике, зависит от того, как она была обработана и приготовлена. Например, в федеральном ресурс по безопасности продуктов питания для потребителей США FoodSafety.gov посоветовали хранить в холодильнике куриный салат, куриные котлеты и пирожки, а также остатки вареной (запеченной, жареной) курицы от трех до четырех дней.

А вот куриные сосиски, колбаса и ветчина могут храниться до одной недели, поскольку они содержат большее количество натрия — соль сохраняет такие продукты немного дольше.

Однако, будет ли приготовленная курица пригодна к употреблению в течение трех-четырех дней зависит от того, как вы ее храните. Прежде всего, необходимо убрать остатки курицы в холодильник в течение двух часов после приготовления. Бактерии могут быстро размножаться, если температура мяса задерживается в “опасной зоне”, которая находится в диапазоне от 4°C до 60°C.

Поместите куриное мясо в чистый и сухой герметичный контейнер или запечатайте ее в неиспользуемый пищевой полиэтиленовый пакет - это поможет сохранить его свежесть и качество.

Как понять, что курица испортилась?

А еще стоит помнить — хотя приготовленное куриное мясо может храниться в холодильнике от трех до четырех дней, не исключено, что оно испортится раньше. Чтобы понять, не пора ли выбросить курицу, обратите внимание на следующие признаки:

Внешний вид. Мясо испорчено, если его цвет стал серым или зеленым.

Мясо испорчено, если его цвет стал серым или зеленым. Запах. Трудно определить, что куриное мясо испортилось, если оно было замариновано или приготовлено с использованием трав, специй или соусов. Иногда испорченное куриное мясо может не подавать никаких признаков порчи. Оно может выглядеть, пахнуть и иметь тот же вкус. В этом случае лучше всего ориентироваться на трех-четырехдневный срок. Тем не менее, испорченная вареная курица издает неприятный кисловатый запах, который трудно не заметить, если хорошенько принюхаться.

Трудно определить, что куриное мясо испортилось, если оно было замариновано или приготовлено с использованием трав, специй или соусов. Иногда испорченное куриное мясо может не подавать никаких признаков порчи. Оно может выглядеть, пахнуть и иметь тот же вкус. В этом случае лучше всего ориентироваться на трех-четырехдневный срок. Тем не менее, испорченная вареная курица издает неприятный кисловатый запах, который трудно не заметить, если хорошенько принюхаться. Текстура. Испорченная курица может быть склизкой. К сожалению, промывание или повторное нагревание вареной курицы не обязательно убивает бактерии или уничтожает токсины. Напротив, мытье может усилить загрязнение других продуктов и посуды, что приведет к повышенному риску пищевого отравления. Если она склизкая, отправьте ее в мусорное ведро.

Как использовать остатки приготовленной курицы?

Есть много способов использовать вареную курицу для быстрого перекуса или еды:

добавьте немного в салат из листовой зелени;

приготовьте куриный салат;

добавьте измельченные кусочки в супы;

добавьте несколько кусочков в пасту или кесадилью.

Свинина

Эксперты (например, министерства сельского хозяйства США) также порекомендовали хранить вареную свинину не более трех-четырех дней. После этого она может начать портиться, у нее может появиться неприятный запах и привкус.

При этом, для различных видов свинины специалисты Kitchenlaughter.com назвали следующие сроки:

Вареная свинина - 4-5 дней.

Вареная колбаса - до 7 дне.

Приготовленные свиной фарш, гамбургеры - 3-4 дня.

Приготовленное свиное жаркое, отбивные, корейка, вырезка, ребрышки - 3-4 дня.

Приготовленный окорок - 3-4 дня.

Это общие рекомендации, на срок хранения готовой свинины влияют и другие факторы, например, как долго она хранилась и как быстро была охлаждена.

[info_b]Специалисты обратили внимание, что охлаждение замедляет, но не останавливает рост бактерий. [/info_b]

Как правильно хранить свинину в холодильнике?

Ключ к правильному охлаждению приготовленной пищи - герметизация, чтобы свести к минимуму воздействие кислорода и влаги. Свинину лучше всего разделить на небольшие порции и завернуть в полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. А затем поместить завернутые остатки свинины в герметичные контейнеры. В свою очередь контейнеры следует поставить в самое холодное место холодильника. Обычно это задняя часть нижней полки. В этом месте приготовленная свинина будет защищена от перепадов температуры, которые происходят, когда вы открываете дверцу холодильника.

Как понять, что свинина испортилась?

Иногда приготовленная свинина может испортиться быстрее, поэтому стоит проверить ее перед употреблением, даже если рекомендованный срок хранения еще не вышел.

Мясо нельзя есть, если вы заметили следующие признаки:

Слизистая или скользкая текстура. Кислый или неприятный запах. Изменение цвета - серые и коричневые пятна являются верным признаком того, что готовую свинину следует выбросить. Вы можете увидеть и другие оттенки, например синий или зеленый, и все они являются признаком порчи.

Как использовать остатки приготовленной свинины?

Вы также можете использовать остатки свиного мяса для приготовления других блюд. Например:

Бутерброды. Добавьте немного соуса или маринада, свежие овощи и хлеб, чтобы создать вкусный перекус. Салаты. Нарежьте свинину на кусочки и добавьте к салату с овощами, зеленью и любимым соусом. Тако или буррито. Добавьте свинину к тортилье или лепешке, а затем добавьте овощи, сыр и соус по вкусу. Супы. Добавьте свинину к овощам, бульону и специям, чтобы создать ароматный и питательный суп. Паста. Добавьте свинину к отварным макаронам, соусу и сыру для создания вкусного и сытного блюда. Пицца. Добавьте свиное мясо к тесту, соусу и сыру, а затем добавьте любимые овощи и специи.

Это только некоторые из множества способов использования остатков приготовленной свинины. Возможности бесконечны, и вы можете экспериментировать с разными рецептами и добавлять свинину в любые блюда, которые вам нравятся.

Ранее Телеграф писал, что одним из традиционных блюд на Новый год и Рождество у белорусов издавна считается холодец. Потраченное на его приготовление время с лихвой окупается вкусом и пользой. Но кому и в каких ситуациях он поможет, а кому – наоборот? Вот что говорят эксперты.

Кому из белорусов обязательно есть холодец? Врачи рассказали, как часто