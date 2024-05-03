Бухгалтер рассказала коллегам диагноз одного из сотрудников. В НЦЗПД Беларуси рассказали, какой срок грозит

Опубликовано: 03.05.2024 10:51 , Обновлено: 03.05.2024

Работник одной из организаций Беларуси пожаловался в Национальный центр защиты персональных данных на своего бухгалтера. Оказалось, что женщина получила больничный лист и ввиду излишнего любопытства самостоятельно расшифровала буквенно-цифровой диагноз работника. Затем она рассказала об этом коллективу.

В Центре защиты персональных данных пояснили: подобные действия являются незаконными. Согласно ст. 23.7 КоАП РБ, сотруднику бухгалтерии может грозить штраф до 50 базовых величин (на сегодняшний день это 2000 белорусских рублей).

Если же из-за слухов работнику был причинён “существенный вред правам, свободам и законным интересам”, то виновницу и вовсе может ждать уголовная ответственность по ст. 203-1 УК РБ. Согласно законодательству, в таком случае женщине грозит арест сроком до двух лет лишения свободы. Кроме того, за разглашение личной информации работодатель имеет право уволить бухгалтера.

[info_b]Информация, которая касается здоровья человека, относится к специальным персональным данным. Их предоставление и распространение без согласия гражданина запрещается, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 8 закона «О защите персональных данных».[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что появление касс самообслуживания в магазинах белорусских городов принесло покупателям не только удобство, но и возможность получить “административку”. Один из случаев произошел в Минске: мужчина на кассе самообслуживания пробил вместо арахиса, который он по факту покупал, картофель, цена на который значительно ниже. В итоге у него — “административка” за мелкое хищение.

В минском магазине мужчина пробил на кассе самообслуживания картофель вместо арахиса. Какой штраф выписали?