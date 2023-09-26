Зачем втыкать в куриное мясо 2 вилки? Узнали, как это облегчит готовку

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Опубликовано: 26.09.2023 08:30 , Обновлено: 25.09.2023

Вареную и жареную куриную грудку можно как просто подавать на ужин, так и добавить ее во множество других блюд. Но мало кто знает, что процесс приготовления, например, супов, салатов, шаурмы и бутербродов с курицей, реально чуть-чуть ускорить. И в этом помогут всего лишь 2 вилки.

Во многих рецептах приготовленную куриную грудку нужно нарезать или измельчить на еще более мелкие кусочки. Но обычно это занимает некоторое время.

Дело в том, что куриное мясо можно нашинковать за считанные секунды. И для этого как раз достаточно воткнуть в сваренное филе две вилки. Первая нужна для удержания мяса на месте. Вторая — для отделения тонких нитей от большого куска.

Просто время от времени втыкайте вилку в грудку и тянущим движением отделяйте кусочки по направлению к себе.

Такое шинкование курицы гораздо проще, чем если вы ее будете рвать руками или резать ножом.

Отметим, прежде чем измельчать мясо, дайте курице немного остыть. Ведь если она будет слишком горячей, то при измельчении потеряет весь свой сок.

[info_b]Кстати, приготовленная измельченная курица может пролежать 3-4 дня в холодильнике или 2-3 месяца в морозильной камере.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что нужно налить, когда жарите курицу, чтобы мясо получилось мягким и нежным.

Налейте на сковородку это, когда жарите курицу. Мясо будет просто таять во рту