Под Пинском автобус откинул легковушку на пешеходов

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Опубликовано: 02.02.2024 16:48 , Обновлено: 02.02.2024

В Пинском районе 2 февраля примерно в 10 часов утра пассажирский автобус МАЗ наехал на стоявший у дороги легковой автомобиль, который в результате удара наехал на пешеходов.

В ГАИ сообщили , что, по предварительной информации, 57-летний водитель МАЗа из Пинска на дороге Н-205 «Доброславка - Молодельчицы» не справился с вождением на закруглении и ударил Volkswagen. “После чего легковушка от удара наехала на стоявших рядом пешеходов”, - уточнили в ГАИ.

“В результате происшествия пешеходы (мужчина и женщина в возрасте 68 лет) доставлены в учреждение здравоохранения. Проводится проверка”, - сообщили в ведомстве.