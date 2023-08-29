Эти 3 ингредиента превратят обычные маринованные грибы в деликатес. Добавьте их вместе с уксусом

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Опубликовано: 29.08.2023 12:21 , Обновлено: 20.10.2023

Почти все лесные грибы можно замариновать в уксусе. В основном это лисички, боровики, подберезовики или опята. Сам маринад обычно состоит из уксуса, воды, соли и сахара. Но весь секрет вкуса грибов кроется в добавках. Узнали, какие 3 продукта сделают закатки исключительными.

Маринованные грибы с хреном

Традиционно в грибные маринады добавляют лук, лавровый лист, перец горошком и различные пряности. Но чтобы придать грибам легкую остроту и аромат, добавьте в смесь… кусочек корня хрена.

Хрен следует бросить в грибы перед тем, как залить их маринадом. Затем нужно пастеризовать банки, как обычно.

[info_b]К слову, лучше всего нарезать хрен палочками и положить по 2-3 штуки в каждую банку.[/info_b]

Острые маринованные грибы

Но хрен — не единственная добавка, которая сделает вкус грибов более ярким. Среди любителей более острых маринадов популярно добавление перца чили. Но здесь лучше не переборщить.

Обычно достаточно 2-3 кусочков острого перца на банку. Также стоит добавить в маринованные грибы зубчик чеснока.

[info_b]Кроме того, ничто не мешает добавить в одну банку вместе с грибами самые разные ингредиенты. Например, лук, морковь и хрен.[/info_b]

Замените сахар в маринованных грибах

А вы знали, что вместо сахара в рассоле можно использовать… мед. Но обязательно попробуйте этот маринад, прежде чем заливать им грибы, чтобы убедиться, что его вкус вам нравится.

Сколько уксуса нужно для маринования грибов?

Как уже ранее отмечал Телеграф, маринованные грибы в уксусе — одна из лучших закусок во многих странах. Однако, чтобы приготовить их правильно, необходимо знать пропорции ингредиентов. Узнали, сколько уксуса понадобится на литр воды (и не только), чтобы получить насыщенный вкус и аромат закатанных грибов.

Сколько уксуса нужно для маринования грибов? Нашли правильные пропорции