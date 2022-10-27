Чем заменить кондиционер-ополаскиватель при стирке постельного белья? Нашли способ за 30 копеек

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Опубликовано: 27.10.2022 16:00 , Обновлено: 14.09.2023

Кондиционер-ополаскиватель для белья - отличное средство сделать постельное его мягче и приятно пахнущим. Правда, в последнее время цены на на него не радуют. За литр просят до 17 рублей. Как же быть, если хочется сэкономить, но спать на свежей, мягкой и приятно пахнущей простыне? Вот вам рецепт.

Сделайте раствор:

1/5 стакана пищевой соды,

1/5 стакана уксуса,

5 капель эфирного масла.

Добавьте его в отсек для кондиционера-ополаскивателя. Если сомневаетесь, можете ещё насыпать в лоток для порошка чутка и его.

Уксус во время цикла полоскания действует как умягчитель ткани. А пищевая сода “идеально подходит для глубокой очистки”. Ну а чтобы белье приятно пахло, прекрасно подойдёт эфирное масло. Мы рекомендуем лавандовое. Оно придаст вашим простыням идеальный запах и отлично поможет вам заснуть ночью.

По примерным прикидкам и без учёта порошка, такое средство для стирки по стоимости не превысит 20-30 копеек.

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И хотя первоначально такой рецепт был задуман для стирки простыней, на самом деле он подходит даже для цветных вещей и белья.

Мы его нашли в TikTok компании Refined Living. Она специализируется на экологически чистых способах жизни, уборки и стирки.

Если вы читаете это и стираете простыни только с помощью стирального порошка или кондиционера-ополасктвателя, возможно, вам стоит пересмотреть свои подходы.

Кстати, хотите отстирать грязные когда-то белые носки, но не знаете, как вернуть им естественный цвет? Стирка носков не должна быть очень сложной задачей! Наши советы подойдут и для отбеливания других, более деликатных вещей.

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