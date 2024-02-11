Тысячи дронов в виде драконов. Видео празднования Нового года в Китае облетели весь мир

🎥 Видео

Опубликовано: 11.02.2024 12:14 , Обновлено: 11.02.2024

Настоящее представление в небе над городами устроили с помощью дронов в Китае. 2 тысячи беспилотников выстроились в виде драконов в небе Наньнине, Южный Китай, и других городов. Ещё 3000 беспилотных летательных аппаратов образовали гигантскуб фигуру в виде дракона над Международным конференц-центром Тяньфу в Чэнду, Китай.

А вот такими фейерверками наступление нового года по восточному календарю отметили простые китайцы.

[inf]Китайский Новый год, который на самом деле в Китае называют “Праздником весны” является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния (на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.[/inf]