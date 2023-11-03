Эти 5 способов помогут снизить давление без лекарств. А что съесть, чтобы победить "тихого убийцу"?

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Опубликовано: 03.11.2023 10:07 , Обновлено: 16.07.2024

Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался таким прибором, как тонометр. Кто-то – из любопытства: мол, а какое у меня давление? Кто-то – из-за головной боли и других неприятных ощущений. Что уже говорить о тех, для кого понятия «артериальная гипертония», «артериальная гипертензия» – не пустой звук. А сколько тысяч человек хотели бы иметь возможность понижать высокое давление, не прибегая к таблеткам! Но есть ли такие способы и насколько они надежны? Узнали, что говорят специалисты.

Почему давление «давит»?

Но вначале давайте разберемся, почему повышается (а главное – держится на протяжении длительного времени) наше давление? И что это вообще такое?

На экране тонометра мы обычно видим два числа. Это и есть показатели систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления. Наша сердечная мышца работает как насос – сжимается и расслабляется. Поэтому изменяется и давление в сосудах: высокое – низкое – высокое – низкое. И так по кругу.

Если обратиться к медицинским терминам, то «в мировой практике принято различать первичную и вторичную гипертонию».

Первичная – это когда давление выше нормы, но заболевания почек, сердца, сосудов, мозга, которые могли на это повлиять, не выявлены. А причина все же есть. И обычно она скрывается в наследственных факторах, особенностях профессиональной деятельности, условиях внешней среды, которые в совокупности и оказывают влияние на человеческий организм.

Вторичная – когда причины возникновения повышенного давления установлены. А это может происходить при приеме некоторых лекарств, расстройствах эндокринной системы, болезнях почек, значительном сужении аорты или почечной артерии.

Гипертония также может возникнуть из-за:

пожилого возраста;

ожирения;

злоупотребления алкоголем и сигаретами;

невысокой физической активности.

А давление действительно «давит» – на стенки сосудов.

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В каких случаях беспокоиться?

Не секрет, что и повышение, и понижение артериального давления каждый человек переносит по-разному. Кто-то при малейшем превышении «нормы космонавта» (помните эту шутку? «Давление как у космонавта – 120/80») уже не может оторвать голову от подушки. А кто-то и при показаниях тонометра 160/100 не почувствует ничего необычного.

Недаром артериальную гипертонию называют «тихим убийцей». Ведь в большинстве случаев высокое давление никак себя не проявляет. Но если его не контролировать, то может «вдруг» случиться инсульт, инфаркт, нарушится работа почек и т.д.

А по каким признакам, если они есть, можно догадаться, что у вас повысилось давление? Чаще всего это:

пульсирующая головная боль (в том числе и в области затылка);

повышенная температура;

головокружение;

боль в груди;

«мушки» перед глазами;

потемнение в глазах;

нечеткое зрение;

покраснение лица и одышка;

быстрая утомляемость;

раздражительность;

плохой сон.

Иногда человек может даже ощущать, как что-то «давит» на глаза, нос.

Конечно, лучше всего в таких случаях измерить давление, принять прописанное врачом лекарство или вызвать скорую помощь. Но как помочь себе или близкому, если повышение давления застало врасплох? Да еще и впервые?

Дышим, пьем и натираем

Не паникуйте! Ведь паника, стресс, страх только еще больше повысят артериальное давление. Лучше сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет снизить давление в сосудах за счет притока крови ко всем тканям тела, в том числе и конечностям. Продолжайте глубоко и правильно дышать, расслабившись и прикрыв глаза. Например, сделайте глубокий вдох животом, считая до 5. Можно положить на живот руку, чтобы контролировать процесс. Затем спокойно выдохните, тоже на 5 счетов. Подышите так 3-5 минут. Сделайте горячую ванночку для рук или ног. Для этого в тазик или другую емкость налейте воду температурой около 45°C и опустите туда конечности. Как известно, горячая вода расширяет сосуды. Давление должно немного снизиться. Если в доме есть мята, а у вас на нее нет аллергии, то заварите себе чай. Залейте щепотку листиков мяты на 10 минут, немного остудите и пейте мелкими глотками этот теплый напиток. Но будьте осторожны! Мята может усилить действие препаратов от высокого давления. Примите валерьянку в таблетках. Но обязательно перед этим прочитайте рекомендуемую дозировку и список противопоказаний. Натрите ступни яблочным уксусом, наденьте шерстяные носки и походите по комнате минут 15. Должно наступить облегчение.

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Чтобы стало легче, надо поработать

Но все это – экстренные меры, которые не работают постоянно на снижение высокого давления. А что еще, помимо визита к врачу и принятия лекарств по расписанной им схеме, может поддерживать артериальное давление в норме?

Кстати, о нормах. Оказывается, не все должны ориентироваться на «давление космонавта» – 120/80. У каждого возраста, да еще и в зависимости от пола человека, эти нормы свои, как пишет портал «103.by»:

У мужчин:

20 лет – 123/76;

до 30 – 126/79;

30-40 – 129/81;

40-50 – 135/83;

50-60 – 142/85;

старше 70 – 142/80.

У женщин:

20 лет – 116/72;

до 30 – 120/75;

30-40 – 127/80;

40-50 – 137/84;

50-60 – 144/85;

старше 70 –159/85.

А вы слышали, что эксперты известной исследовательской организации Mayo Clinic составили список из 10 позиций, которые помогут изменить образ жизни и тем самым нормализовать давление?!

С одной стороны, вроде бы сложно отказаться от многолетних привычек. А с другой – чего только ни сделаешь для хорошего самочувствия?!

Попробуем адаптировать эти советы к нашим реалиям.

Если начать методично избавляться от лишнего веса , то минус 1 кг будет означать и минус 1 пункт артериального давления. Избавляемся! Возьмите за правило не менее 30 минут в день заниматься плаванием, танцами, бегом трусцой, ездой на велосипеде, пешими прогулками – что кому больше нравится и подходит. Минус килограммы – и минус еще 5-8 пунктов давления. Введите в меню больше фруктов , овощей, зерновых (каш) , сократите до минимума жиры, полуфабрикаты, выпечку. Еще до 11 пунктов артериального давления минус. Меньше соли! Знаете, сколько рекомендует ее употреблять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)?! Меньше чайной ложки в день, а это до 5 граммов. Причем считается не только та соль, которой вы непосредственно солите блюда, а и так называемая скрытая – в готовых продуктах из магазина. И с алкоголем лучше если не завязать совсем, то хотя бы сократить его количество. Да-да, и пиво тоже! Потому что в результате вы имеете задержку жидкости в организме и повышение давления. А курить хорошо бы бросить совсем . Ну, или тоже значительно сократить. Одна выкуренная сигарета – и у вас давление может повыситься на 25%. Во всех смыслах дорогое удовольствие, которое так воздействует на самочувствие. Кофеманы, и вам тоже лучше – меньше . В смысле – пить кофе . Впрочем, если от одной-двух чашек в день у вас самочувствие не ухудшается, давление не поднимается, то можно ничего не менять. А вот если вы измерите давление до выпитой чашки кофе, через 30 минут после нее и увидите значительную разницу в показаниях… Тогда лучше от кофе с кофеином отказаться.

Еще один сложный в выполнении совет – снизить уровень стресса . Потому что чаще всего это так просто не контролируется. Но попытаться все же нужно. Не очень дружите с тонометром? Но в любом случае лучше иметь этот прибор дома и регулярно им пользоваться. Контроль за давлением очень важен, особенно если были случаи его повышения и как следствие – ухудшение самочувствия. Общайтесь с близкими, друзьями, говорите им о своем самочувствии, о проблемах с давлением и о намерении изменить образ жизни. Поддержка тех, кто рядом, очень помогает. К тому же, приятное общение снижает уровень стресса.

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Что бы такого съесть

И еще о продуктах, приправах, блюдах, которые могут стать причиной повышения давления, особенно если человек – гипертоник. Кроме названных (алкоголя, соли, кофе) нужно быть осторожными с употреблением:

крепкого чая;

всего жирного, жареного, острого;

солений и консервированных продуктов;

копченостей;

выпечки, сладостей;

разного фастфуда;

сладких газированных напитков;

готовых соусов, усилителей вкуса, других добавок с натрием;

замороженных полуфабрикатов: пицца, пельмени и другие блюда могут содержать много сахара, все тот же натрий, насыщенные жиры.

А вот что специалисты советуют включать в каждодневное меню для профилактики артериальной гипертензии:

сырые овощи и фрукты;

продукты, в которых в большом количестве содержится калий (курага, изюм, чернослив, персики, бананы, абрикосы, ананасы, шиповник, картофель, капуста, баклажаны);

продукты с высоким содержанием магния (соя, овсяная, гречневая, пшенная каши; грецкие орехи, миндаль, отруби);

морепродукты (креветки, кальмары, мидии);

рис, овсяная и манная каши;

морковь, свекла;

судак, карп, щука, окунь;

говядина, кролик;

шиповник, киви, чёрная смородина, яблоки, клубника, крыжовник, апельсины;

зелёный лук, сладкий красный перец, петрушка, укроп;

отруби, ржаной и пшеничный хлеб грубого помола, пивные и пекарские дрожжи.

Но все эти советы, конечно же, только дополнение к назначенному врачом лечению, если в последнем возникла необходимость из-за постоянного плохого самочувствия.

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