Эти 5 способов помогут снизить давление без лекарств. А что съесть, чтобы победить "тихого убийцу"?
Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни пользовался таким прибором, как тонометр. Кто-то – из любопытства: мол, а какое у меня давление? Кто-то – из-за головной боли и других неприятных ощущений. Что уже говорить о тех, для кого понятия «артериальная гипертония», «артериальная гипертензия» – не пустой звук. А сколько тысяч человек хотели бы иметь возможность понижать высокое давление, не прибегая к таблеткам! Но есть ли такие способы и насколько они надежны? Узнали, что говорят специалисты.
Почему давление «давит»?
Но вначале давайте разберемся, почему повышается (а главное – держится на протяжении длительного времени) наше давление? И что это вообще такое?
На экране тонометра мы обычно видим два числа. Это и есть показатели систолического (верхнего) и диастолического (нижнего) давления. Наша сердечная мышца работает как насос – сжимается и расслабляется. Поэтому изменяется и давление в сосудах: высокое – низкое – высокое – низкое. И так по кругу.
Если обратиться к медицинским терминам, то «в мировой практике принято различать первичную и вторичную гипертонию».
Первичная – это когда давление выше нормы, но заболевания почек, сердца, сосудов, мозга, которые могли на это повлиять, не выявлены. А причина все же есть. И обычно она скрывается в наследственных факторах, особенностях профессиональной деятельности, условиях внешней среды, которые в совокупности и оказывают влияние на человеческий организм.
Вторичная – когда причины возникновения повышенного давления установлены. А это может происходить при приеме некоторых лекарств, расстройствах эндокринной системы, болезнях почек, значительном сужении аорты или почечной артерии.
Гипертония также может возникнуть из-за:
- пожилого возраста;
- ожирения;
- злоупотребления алкоголем и сигаретами;
- невысокой физической активности.
А давление действительно «давит» – на стенки сосудов.
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В каких случаях беспокоиться?
Не секрет, что и повышение, и понижение артериального давления каждый человек переносит по-разному. Кто-то при малейшем превышении «нормы космонавта» (помните эту шутку? «Давление как у космонавта – 120/80») уже не может оторвать голову от подушки. А кто-то и при показаниях тонометра 160/100 не почувствует ничего необычного.
Недаром артериальную гипертонию называют «тихим убийцей». Ведь в большинстве случаев высокое давление никак себя не проявляет. Но если его не контролировать, то может «вдруг» случиться инсульт, инфаркт, нарушится работа почек и т.д.
А по каким признакам, если они есть, можно догадаться, что у вас повысилось давление? Чаще всего это:
- пульсирующая головная боль (в том числе и в области затылка);
- повышенная температура;
- головокружение;
- боль в груди;
- «мушки» перед глазами;
- потемнение в глазах;
- нечеткое зрение;
- покраснение лица и одышка;
- быстрая утомляемость;
- раздражительность;
- плохой сон.
Иногда человек может даже ощущать, как что-то «давит» на глаза, нос.
Конечно, лучше всего в таких случаях измерить давление, принять прописанное врачом лекарство или вызвать скорую помощь. Но как помочь себе или близкому, если повышение давления застало врасплох? Да еще и впервые?
Дышим, пьем и натираем
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Не паникуйте! Ведь паника, стресс, страх только еще больше повысят артериальное давление. Лучше сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Это поможет снизить давление в сосудах за счет притока крови ко всем тканям тела, в том числе и конечностям. Продолжайте глубоко и правильно дышать, расслабившись и прикрыв глаза. Например, сделайте глубокий вдох животом, считая до 5. Можно положить на живот руку, чтобы контролировать процесс. Затем спокойно выдохните, тоже на 5 счетов. Подышите так 3-5 минут.
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Сделайте горячую ванночку для рук или ног. Для этого в тазик или другую емкость налейте воду температурой около 45°C и опустите туда конечности. Как известно, горячая вода расширяет сосуды. Давление должно немного снизиться.
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Если в доме есть мята, а у вас на нее нет аллергии, то заварите себе чай. Залейте щепотку листиков мяты на 10 минут, немного остудите и пейте мелкими глотками этот теплый напиток. Но будьте осторожны! Мята может усилить действие препаратов от высокого давления.
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Примите валерьянку в таблетках. Но обязательно перед этим прочитайте рекомендуемую дозировку и список противопоказаний.
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Натрите ступни яблочным уксусом, наденьте шерстяные носки и походите по комнате минут 15. Должно наступить облегчение.
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Чтобы стало легче, надо поработать
Но все это – экстренные меры, которые не работают постоянно на снижение высокого давления. А что еще, помимо визита к врачу и принятия лекарств по расписанной им схеме, может поддерживать артериальное давление в норме?
Кстати, о нормах. Оказывается, не все должны ориентироваться на «давление космонавта» – 120/80. У каждого возраста, да еще и в зависимости от пола человека, эти нормы свои, как пишет портал «103.by»:
У мужчин:
- 20 лет – 123/76;
- до 30 – 126/79;
- 30-40 – 129/81;
- 40-50 – 135/83;
- 50-60 – 142/85;
- старше 70 – 142/80.
У женщин:
- 20 лет – 116/72;
- до 30 – 120/75;
- 30-40 – 127/80;
- 40-50 – 137/84;
- 50-60 – 144/85;
- старше 70 –159/85.
А вы слышали, что эксперты известной исследовательской организации Mayo Clinic составили список из 10 позиций, которые помогут изменить образ жизни и тем самым нормализовать давление?!
С одной стороны, вроде бы сложно отказаться от многолетних привычек. А с другой – чего только ни сделаешь для хорошего самочувствия?!
Попробуем адаптировать эти советы к нашим реалиям.
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Если начать методично избавляться от лишнего веса , то минус 1 кг будет означать и минус 1 пункт артериального давления. Избавляемся!
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Возьмите за правило не менее 30 минут в день заниматься плаванием, танцами, бегом трусцой, ездой на велосипеде, пешими прогулками – что кому больше нравится и подходит. Минус килограммы – и минус еще 5-8 пунктов давления.
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Введите в меню больше фруктов , овощей, зерновых (каш) , сократите до минимума жиры, полуфабрикаты, выпечку. Еще до 11 пунктов артериального давления минус.
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Меньше соли! Знаете, сколько рекомендует ее употреблять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)?! Меньше чайной ложки в день, а это до 5 граммов. Причем считается не только та соль, которой вы непосредственно солите блюда, а и так называемая скрытая – в готовых продуктах из магазина.
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И с алкоголем лучше если не завязать совсем, то хотя бы сократить его количество. Да-да, и пиво тоже! Потому что в результате вы имеете задержку жидкости в организме и повышение давления.
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А курить хорошо бы бросить совсем . Ну, или тоже значительно сократить. Одна выкуренная сигарета – и у вас давление может повыситься на 25%. Во всех смыслах дорогое удовольствие, которое так воздействует на самочувствие.
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Кофеманы, и вам тоже лучше – меньше . В смысле – пить кофе . Впрочем, если от одной-двух чашек в день у вас самочувствие не ухудшается, давление не поднимается, то можно ничего не менять. А вот если вы измерите давление до выпитой чашки кофе, через 30 минут после нее и увидите значительную разницу в показаниях… Тогда лучше от кофе с кофеином отказаться.
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Еще один сложный в выполнении совет – снизить уровень стресса . Потому что чаще всего это так просто не контролируется. Но попытаться все же нужно.
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Не очень дружите с тонометром? Но в любом случае лучше иметь этот прибор дома и регулярно им пользоваться. Контроль за давлением очень важен, особенно если были случаи его повышения и как следствие – ухудшение самочувствия.
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Общайтесь с близкими, друзьями, говорите им о своем самочувствии, о проблемах с давлением и о намерении изменить образ жизни. Поддержка тех, кто рядом, очень помогает. К тому же, приятное общение снижает уровень стресса.
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Что бы такого съесть
И еще о продуктах, приправах, блюдах, которые могут стать причиной повышения давления, особенно если человек – гипертоник. Кроме названных (алкоголя, соли, кофе) нужно быть осторожными с употреблением:
- крепкого чая;
- всего жирного, жареного, острого;
- солений и консервированных продуктов;
- копченостей;
- выпечки, сладостей;
- разного фастфуда;
- сладких газированных напитков;
- готовых соусов, усилителей вкуса, других добавок с натрием;
- замороженных полуфабрикатов: пицца, пельмени и другие блюда могут содержать много сахара, все тот же натрий, насыщенные жиры.
А вот что специалисты советуют включать в каждодневное меню для профилактики артериальной гипертензии:
- сырые овощи и фрукты;
- продукты, в которых в большом количестве содержится калий (курага, изюм, чернослив, персики, бананы, абрикосы, ананасы, шиповник, картофель, капуста, баклажаны);
- продукты с высоким содержанием магния (соя, овсяная, гречневая, пшенная каши; грецкие орехи, миндаль, отруби);
- морепродукты (креветки, кальмары, мидии);
- рис, овсяная и манная каши;
- морковь, свекла;
- судак, карп, щука, окунь;
- говядина, кролик;
- шиповник, киви, чёрная смородина, яблоки, клубника, крыжовник, апельсины;
- зелёный лук, сладкий красный перец, петрушка, укроп;
- отруби, ржаной и пшеничный хлеб грубого помола, пивные и пекарские дрожжи.
Но все эти советы, конечно же, только дополнение к назначенному врачом лечению, если в последнем возникла необходимость из-за постоянного плохого самочувствия.
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