Зачем оборачивать ключ от авто фольгой? Вот почему это может спасти вашу машину

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Опубликовано: 03.05.2024 10:51 , Обновлено: 03.05.2024

В мире всё чаще фиксируются случаи высокотехнологичного угона автомобилей, который прозвали "чемоданным". Но, оказывается, его можно легко предотвратить с помощью обычной фольги для выпечки.

Угон автомобиля “чемоданным” методом

Сегодня угон автомобиля может выглядеть совсем не так, как мы его себе представляем. Угонщики всё чаще прибегают к так называемому “чемоданному” методу кражи автомобиля. Этот способ направлен на расширение зоны действия оригинального ключа на несколько десятков метров. С помощью специального оборудования, которое злоумышленники обычно прячут в чемоданчиках, происходит похищение сигнала с ключа автовладельца. В этот момент ключ может находиться в квартире владельца или даже в его кармане. Перехватывая сигнал, воры используют его для того, чтобы открыть и завести двигатель машины. Угон таким способом может произойти за секунды.

Как защитить свой автомобиль от “чемоданного” угона?

На рынке существует множество устройств, которые могут защитить ключ от “чемоданного” угона. Однако совсем необязательно переплачивать. Оказывается, каждый может воспользоваться копеечным, но эффективным способом защиты. Для этого вам понадобится обычная пищевая фольга.

Просто оберните ею ключ, и проблема решена. Этот дешевый и работающий лайфхак уже опробован многими автовладельцами. Алюминиевая фольга, покрывающая ключ, создаёт «клетку Фарадея» благодаря которому сигнал, излучаемый устройством, ослабляется и не выходит наружу. Благодаря этому завернутый в фольгу ключ можно смело оставить в куртке, висящей в холле, или на вешалке в ресторане. Воры не смогут скопировать сигнал, чтобы проникнуть в машину.

Ранее Telegraf.news писал о том, что ситуация с закрытием двери автомобиля может случиться с каждым. Хотя в новых автомобилях и предусматривают систему обнаружения ключа внутри салона, это срабатывает не всегда. Эти советы и способы могут вам помочь решить проблему оставшегося в салоне ключа.

Что делать, если ключ от машины остался внутри? Этот способ может помочь решить проблему