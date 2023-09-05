Зачем на сковороде жарить соль? Поможет сэкономить на покупке новой посуды

🎥 Видео

Опубликовано: 05.09.2023 13:46 , Обновлено: 11.09.2023

Царапины на поверхности сковороды, пусть даже маленькие, могут привести к тому, что к ней будет прилипать все больше жареной пищи. Однако, прежде чем вы решите заменить посуду, стоит попробовать хитрость, которая поможет обновить сковороду. Все что вам нужно – это продукт, который точно у вас есть. И потребуется всего две минуты свободного времени.

Часто бывает, что мы пытаемся удалить стойкие загрязнения и пригары на сковороде грубой губкой. Этот метод хоть и эффективен, но, к сожалению, негативно влияет на покрытие сковороды. Но, есть способ, как обновить сковороду.

Не хватает места на сушилке для белья? Этот трюк позволит повесить в два раза больше одежды!

Итак, что нужно сделать? Сперва тщательно вымойте ее жидкостью для мытья посуды. Затем, тщательно высушите и посыпьте поверхность большим количеством поваренной соли.

Соль следует обжаривать до тех пор, пока она не начнет приобретать слегка коричневый оттенок. Потом протрите сковороду бумажным полотенцем. Все!

[link href=“https://www.tiktok.com/@s_lou92?refer=embed” title=“@s_lou92” target=“_blank” rel=“noopener”] @s_lou92 [/link] Frying pan hack if it sticks. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/liftlockpop?refer=embed” title=“liftlockpop” target=“_blank” rel=“noopener”] #LiftLockPop [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/moneysavingtips?refer=embed” title=“moneysavingtips” target=“_blank” rel=“noopener”] #moneysavingtips [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaninghacks?refer=embed” title=“cleaninghacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaninghacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/deepclean?refer=embed” title=“deepclean” target=“_blank” rel=“noopener”] #deepclean [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/cleaningaccount?refer=embed” title=“cleaningaccount” target=“_blank” rel=“noopener”] #cleaningaccount [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fryingpan?refer=embed” title=“fryingpan” target=“_blank” rel=“noopener”] #fryingpan [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fyp?refer=embed” title=“fyp” target=“_blank” rel=“noopener”] #fyp [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foryou?refer=embed” title=“foryou” target=“_blank” rel=“noopener”] #foryou [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/tablesalt?refer=embed” title=“tablesalt” target=“_blank” rel=“noopener”] #tablesalt [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-6950249314488683269?refer=embed” title=”♬ original sound - Sophie Louise” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Sophie Louise [/link]

Правда, стоит помнить, что этот трюк эффективен только в случае небольших царапин. Если сковорода сильно повреждена, то ее лучше заменить на новую.

Кстати, учёные рассказали, чем лучше мыть посуду каждый день. По мнению исследователей из Норвегии, кухонные губки содержат больше бактерий, чем кухонные щетки. Таким образом, есть вероятность, что посуду лучше мыть именно последними. Что говорит исследование?

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал о смеси специй, которую советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?

Эту смесь специй советуют использовать вместо соли. Как приготовить дома за 2 минуты?

Зачем привязывать лимон к кухонному крану? Эффект заметите всего спустя пару часов