Приквел "Безумного Макса" и боевик со звёздами "Барбигеймера". Что ещё посмотреть белорусам в мае?

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Опубликовано: 03.05.2024 10:43 , Обновлено: 03.05.2024

Май богат на премьеры фантастических фильмов. Многие ленты, к удаче белорусов, на этот раз можно будет посмотреть без труда - премьеры пройдут в кинотеатрах. Однако появления некоторых интересных новинок всё же придётся ожидать в сети. Telegraf.news собрал топ самого ожидаемого и горячего майского кино. Что, где и когда можно посмотреть в Беларуси?

“Память”

Мировая премьера “Памяти” прошла ещё в сентябре прошлого года, поэтому судить о ней теперь можно вполне чётко. Драматическую ленту с оскароносной Джессикой Честейн в главной роли (“Интерстеллар”, “Большая игра”) на IMDb и Кинопоиске оценили почти одинаково - в 6,6 и 6,5 балла соответственно. А вот на агрегаторе кинообзоров Rotten Tomatoes кинокритики фильму дали достаточно высокую, присудив 85% “свежести”.

Рецензенты отметили “многослойность” сюжета, “тактильную” химию главных героев и глубокий, пробирающий до слёз сюжет. Ленту назвали “невероятной историей любви между женщиной, которая не может забыть, и мужчиной, который не может вспомнить”.

Если в мае вам захочется пощекотать фибры души и всплакнуть, то это кино для вас.

Синопсис: Фильм расскажет историю Сильвии (Джессика Честейн). Она вдова и мать-одиночка, работает в социальной службе и посещает собрания анонимных алкоголиков. Как-то раз Сильвия приходит на встречу выпускников, где за ней увязывается странный бородатый мужчина. В нём женщина узнаёт Сола (Питер Сарсгаард) - своего одноклассника, который сильно обидел её в прошлом. Но мужчина не признаёт вины. Он попросту ничего не помнит из-за прогрессирующей деменции. Постепенно их конфликт сменяется влюблённостью, и оба героя пытаются проработать свои травмы и стать счастливыми.

Премьера в кинотеатрах Беларуси с 2 мая.

“Каскадёры”

Звёзды отгремевшего «Барбигеймера», Райан Гослинг и Эмили Блант вновь приковали к себе внимание телезрителей, снявшись в ленте небезызвестного Дэвида Линча (“Твин Пикс”, “Фабельманы”). Режиссёр, в прошлом и сам опытный трюкач, на этот раз пошёл дальше зрелищного экшена и вплёл в новую картину элементы комедии, драмы и детектива.

Премьера «Каскадёров» уже прошла в некоторых странах и собрала множество положительных оценок. Так, на IMDb ленту оценили на 7.3, а на сайте рецензий Rotten Tomatoes кинокритики присудили фильму 85% «свежести».

Многие похвалили картину за зрелищный экшен, остроумные шутки, а также отметили приятный флёр 90-х и убедительную «химию» между главными героями. Райан Гослинг, к слову, блеснул не только талантам комедианта, но и самостоятельно выполнил множество экстремальных трюков.

Лента является римейком популярного в 80-х американского сериала, который, однако, вы едва ли смотрели.

Синопсис: Профессиональный каскадёр Колт Сиверс завершил карьеру после серьёзной травмы позвоночника. Спустя несколько лет, когда он работает парковщиком, ему звонят и предлагают вернуться к в профессию, исполнив трюки вместо главного актёра в многобюджетном блокбастере. Колт соглашается, ведь в режиссерском кресле Джоди – девушка, с которой он порвал после получения своей травмы, т.к. не хотел, чтобы она его жалела. Прибыв на место съёмок, он, однако, обнаруживает, что исполнитель главной роли исчез, и ситуация осложняется.

Из-за санкций фильмы компании Universal Pictures редко доходят до кинотеатров России и Беларуси. Официально «Каскадёров» не покажут в кинотеатрах. Вероятнее всего, фильм появится в сети.

«Пацан против всех»

Ещё один зрелищный боевик, на этот раз антиутопия с Биллом Скарсгардом («Оно») в главной роли.

Картина вышла в прокат с рейтингом «R» и может шокировать неподготовленного зрителя количеством кровавых сцен. Скарсгард провёл несколько месяцев в упорных тренировках, чтобы обеспечить достойную хореографию в боях.

Его физическая форма и подготовка для этой роли действительно впечатляют. Известно, что специально под Билла была разработана боевая техника, которая позволила “продемонстрировать эффектные сражения”, невзирая на его почти двухметровый рост.

Мировая премьера фильма уже состоялась, и на IMDb картину оценили в 6.8 балла. На Rotten Tomatoes зрители присудили фильму 70% “свежести”, кинокритики - 59%.

Среди минусов рецензенты отметили предсказуемый сюжет, “бессодержательность” и “чрезмерное насилие”, но похвалили за постановку боёв и “некоторый юмор”.

Синопсис: Завязка фильма напоминает «Голодные игры» и повествует об истории мести парня, семью которого убила глава одной из коррумпированных правящих династий. Мальчик чудом выживает, но становится глухонемым. Став сиротой, он сбегает в джунгли, где встречает шамана-отшельника, который обучает его боевым искусствам. Парень планирует отомстить всем своим обидчикам.

Фильм покажут в Беларуси. Премьера в кинотеатрах с 16 мая.

«Планета обезьян: новое царство»

Это четвертая часть перезапущенной фантастической франшизы “Планета обезьян”, снятой по мотивам книг французского писателя Пьера Буля.

Переосмысление известной ещё с 70-х истории о разумных приматах, угрожающих человечеству, вот уже более 10 лет удерживает внимание зрителей. Предыдущий успех киновселенной обеспечили режиссёры Руперт Уайатт и Мэтт Ривз. Трилогия не только окупилась в прокате, но и была хорошо воспринята аудиторией. Каждую из лент оценили не менее чем в 7 баллов. За продолжение истории в этот раз взялся режиссёр Уэс Болл, который известен постановкой постапокалиптической трилогии “Бегущий в лабиринте”.

“Новое царство” сняли с новыми актёрами. Успех или провал картины должен продемонстрировать, насколько перспективно продолжение съёмок уже несколько заезженной “Планеты обезьян” в будущем. К слову, фильм зрители очень ждут. Рейтинг ожидания на Кинопоиске - 99%.

Синопсис: С момента, когда вирус почти уничтожил человечество, а обезьяны мутировали, став разумными, прошло уже 300 лет. Оставшиеся люди потеряли речь и деградировали до уровня условных “обезьян”, а те, в свою очередь, напротив, развились в новую цивилизацию, в основу которой заложили учения мудрого шимпанзе Цезаря. Вот только новый предводитель обезьян трактует учения предка на свой лад: он оправдывает свои завоевания и порабощает людей, используя некогда принадлежавшие им технологии. Молодой шимпанзе Ной и девушка-человек Нова ищут способ, как достичь мира для своих народов.

Премьера фильма состоится в кинотеатрах Беларуси с 16 мая.

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“Фуриоса: Хроники Безумного Макса”

“Фуриоса” - приквел кассового дизельпанка “Безумный Макс: Дорога ярости” 2015 года. Роль молодой Фуриосы, которую в ранее сыграла Шарлиз Терон, получила восходящая голливудская звезда Аня Тейлор-Джой (“Ход королевы”). Для актрисы, которую обычно замечали на ярких второплановых ролях, это первый крупный проект за долгое время, где она станет центральным персонажем.

Критики, однако, сомневаются, что молодой и хрупкой Ане удастся переиграть “заматерелую” версию Фуриосы в исполнении Шарлиз Терон, а также не верят, что картина сможет повторить успех предшественника и стать более новаторской. К слову, “Безумный Макс” сумел собрать целых 6 оскаров в технических и дизайнерских номинациях.

Как бы то ни было, получившая второе дыхание кинофраншиза 80-х стала чем-то новым и желанным для избалованного массового зрителя. Рейтинг ожидания на Кинопоиске - 99%.

Синопсис: История поведает о юности и становлении будущей неукротимой военачальницы Фуриосы. По сюжету её из Зелёных земель тысячи матерей похищает Байкерская орда под предводительством одиозного Дементуса. Вырванная из привычной среды девушка пытается вернуться домой и оказывается в центре противостояния Дементуса и правителя Цитадели - молодого Бессмертного Джо. История должна пролить свет на то, как именно главная героиня потеряла левую руку, которая станет бионическим протезом.

Фильм в Беларуси покажут в кинотеатрах с 30 мая.

“Атлас”

Любимый режиссёр эгоцентричного Дуэйна “Скалы” Джонсона - Брэд Пейтон («Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж» «Путешествие 2: Таинственный остров») снял фантастический и, судя по трейлеру, дорогой и зрелищный боевик для Netflix. В главной роли снялась поп-дива Дженифер Лопес, которая выступила и одним из продюсеров фильма.

Для стриминга “Атлас” выглядит очень высокобюджетным и обещает много экшена. Тема противостояния человека и машин с каждым годом только прибавляет в актуальности. Поэтому зрителей вполне может ожидать не просто развлекательный блокбастер, а фильм-размышление о взаимодействии человека и машины. Несмотря на спорный предыдущий проект с Джей Ло в главной роли на Netflix (“Мать”) ожидается, что “Атлас” станет настоящим хитом для телезрителей.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске - 99%.

Синопсис: События фильма разворачиваются в недалёком будущем. Искусственный интеллект захватил власть и взял курс на уничтожение человечества. Дата-аналитик и мизантроп Атлас Шепард категорически не приемлет ИИ, однако отправляется на поиски беглого робота, с которым её связывает что-то таинственное в прошлом. План Атлас рискует провалиться, и тогда ей приходится довериться искусственному интеллекту.

Доступен к просмотру на Netflix с 24 мая.

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