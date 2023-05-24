В России срочников снова отправили на передовую. Сколько уже погибло?

Опубликовано: 24.05.2023 16:11 , Обновлено: 24.05.2023

Солдат срочной службы направляют охранять границы в Белгородской области, где они, выполняя функции пограничников попадают под обстрелы, бывает и гибнут, говорят их родственники.

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Весной 2022 года Путин пообещал, что срочников не будут отправлять на войну в Украину, заверяло в этом и Минобороны РФ, пишет”7х7”.

По российскому закону, охраняющие границы солдаты действительно находятся “вне зоны военных действий”, тем не менее с начала войны на границе погибли минимум семь срочников, говорится в расследовании издания.

Близкие военнослужащих рассказали журналистам, что солдат срочной службы отправляют в том числе и так называемую «нулевку» - это территория на границе в 200–300 метрах от Украины.

Они утверждают, что срочники, якобы, стоят на границе впереди, «самые первые», и даже видят солдат ВСУ. Живут в блиндажах, ходят в наряды и несут караул, как солдаты пограничной службы. А сами пограничники, патрулирующие периметр, располагаются уже за ними.

Командование Западного военного округа на это заявило, что призывники “выполняют задачи, направленные на усиление и охрану госграницы” на территории РФ и к участию в военном конфликте их не привлекают.

Родственники опасаются, что из-за аннексии украинских регионов солдат, несущих срочную службу, могут отправить и на оккупированные территории, так как формально это будет в пределах новой границы России.

Ранее Телеграф писал, что Дмитрий Медведев обвинил США и ЕС в нападении на Белгородскую область, а контроль на белорусско-украинской границе будет усилен за счет размещения пяти новых погранзастав.

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