«Перебрасывали взрывчатку» – Лукашенко объявил о завершении «чекистской военной операции» на границе с Украиной

Опубликовано: 16.02.2024 12:49 , Обновлено: 16.02.2024

Александр Лукашенко 16 февраля во время собрания представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, которое началось утром во Дворце Республики, рассказал, как закончилась объявленная в четверг контртеррористическая операция и кого при этом задержали.

«То, что мне доложили утром. Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для совершения диверсий прежде всего на территории России и Беларуси», – передала БелТА слова Лукашенко.

Он добавил, что завершилась «чекистская военная операция», в процессе которой «задержаны были все диверсанты», в том числе белорусы.

По словам президента, это не единичный факт: «Это практически два-три раза в неделю».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 13 февраля в ходе Республиканского совета ректоров вузов Беларуси коснулся не только вопросов образования, но и срочной службы в армии. Он заявил, что потребовал от армейских чиновников перестать “муштровать” белорусских солдат и даже предложил давать срочникам один выходной в неделю, например, в субботу.

Лукашенко предложил давать белорусским солдатам-срочникам выходной в субботу