"Это все враньё" - Медведев обвинил США и ЕС в нападении на Белгородскую область

Опубликовано: 23.05.2023 19:55 , Обновлено: 23.05.2023

Бывший президент РФ, а ныне зампред Совета безопасности, Дмитрий Медведев заявил, будучи с визитом в Лаосе, что хотел бы уничтожать "как крыс" своих соотечественников из "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые захватили в Белгородской области несколько населенных пунктов.

“Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу, — то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать”, - заявил он.

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При этом Дмитрий Медведев признался, что не верит в заявления властей Украины, что бойцы РДК купили танки в российских военторгах.

«Танки продаются в любом военторге» — У Зеленского признались, почему «с интересом» наблюдают за боями на Белгородчине

“Это все вранье, конечно, абсолютное. Ответственность за них несет киевский режим, а в конечном счете — его спонсоры за океаном. То есть Вашингтон и страны ЕС вместе с примкнувшими к ним государствами типа Британии и прочее. Это их ответственность прямая и непосредственная”, - сказал Дмитрий Медведев. Но не уточнил, хочет ли и представителей западных союзников Украины “как крыс уничтожать”.

Зато бывший президент России признался, что чувствует приближение “ядерного апокалипсиса”. Но сам ощущения увязал с поставками Украине современных вооружений.

«Вероятность ядерного апокалипсиса напрямую зависит от степени поставляемых Киеву вооружений», — поделился Медведев своим анализом.

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