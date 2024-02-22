Министр обороны Беларуси пообещал сбивать самолеты НАТО

Опубликовано: 22.02.2024 13:00 , Обновлено: 04.07.2024

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин дал интервью российскому государственному телеканалу «Россия-24». Сообщил, что Украина сосредоточила на границе с Беларусью ударную группировку численностью «112-114 тысяч человек». Сказал, что это меньше, чем в ноябре прошлого года – тогда количество украинских военных вблизи границ белорусские власти оценивали в 120 тысяч человек. И предупредил о действиях белорусских ПВО в отношении авиации НАТО.

Отвечая на вопрос, требуется ли наращивание сил на границе с Украиной с белорусской стороны, глава Минобороны сказал, что не требуется. По словам Хренина, сегодня большую угрозу представляют «диверсионные группы, которые идут со стороны Украины».

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Глава Минобороны также рассказал, что «белорусские военные фиксируют различные действия со стороны западных стран, которые включают в себя не только действия сухопутных войск, но и разведку с воздуха».

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Спросили у него про заявленные Беларусью случаи нарушения воздушных границ республики.

[inf]Помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко 21 февраля на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса заявил, что с августа прошлого года было зафиксировано шесть случаев нарушения государственной границы Беларуси в воздушном пространстве со стороны Латвии, Литвы и Польши.[/inf]

На это Хренин ответил:

«Если потеряны тормоза с их стороны – конечно, мы будем сбивать, церемониться не будем».

Министр обороны также сообщил, что учения региональной группировки войск Беларуси и России пройдут в 2025 году на территории Беларуси.

Напомним, ровно два года назад, в феврале 2022 года, прошли совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость – 2022».

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 13 февраля в ходе Республиканского совета ректоров вузов Беларуси коснулся не только вопросов образования, но и срочной службы в армии. Он заявил, что потребовал от армейских чиновников перестать “муштровать” белорусских солдат и даже предложил давать срочникам один выходной в неделю, например, в субботу.

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