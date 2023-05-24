"Граница не спокойна" - В ГПК решили усилить границу с Украиной пятью подразделениями

Опубликовано: 24.05.2023 08:45 , Обновлено: 24.05.2023

Контроль за белорусско-украинской границе будет усилен за счёт размещения пяти новых погранзастав, заявил 23 мая глава Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси Анатолий Лаппо. "Раз противник усиливается, граница не спокойна", - пояснил он.

Глава ГПК рассказал, что одну из пяти новых погранзастав на гомельском направлении планируется ввести в работу до конца 2023 года. Строительство еще четырех только началось - ведётся закупка новой техники и оснащения, в том числе, беспилотных летательных аппаратов.

По словам руководителя ГПК, в настоящее время белорусских пограничников перевели на несение службы в усиленном режиме, направили на границу бронетехнику и минометные группы, практически каждую погранзаставу укомплектовали беспилотниками, передает БелТА.

Анатолий Лаппо отметил, что с украинской стороны на границе участились провокации. В числе факторов риска он также назвал большое количество оружия, которое попало в руки гражданских с начала военных действий в Украине.

Несмотря на это, подчеркнул глава ГПК, у белорусов оснований беспокоиться по поводу безопасности на белорусско-украинской границе нет.

“Пускай наш народ будет спокоен. Мы достойно охраняем границу”, - заявил Лаппо, добавив, что “обстановка на границе прогнозируемая и контролируемая”.

В Минобороны заявили о пересмотре боевой подготовки белорусских солдат из-за войны в Украине

Ранее помощник министра обороны Леонид Касинский рассказал, что из-за военного конфликта в Украине Министерство обороны Беларуси переработало программы боевой подготовки и “сделало принципиальные выводы по закупке, модернизации и оснащению вооруженных сил новыми перспективными образцами вооружения и техники”.