Смогут ли "заклятые друзья" изменить мировой порядок? Эксперты рассказали, что ждать от саммита БРИКС

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Опубликовано: 22.08.2023 11:01 , Обновлено: 22.08.2023

В ЮАР стартовал саммит БРИКС, неформального объединения Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. В Йоханнесбург съехались главы всех этих стран, за исключением Владимира Путина. На него Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест, и власти принимающей ЮАР намекнули, что арестовали бы главу РФ в случае его прилёта. Вместо него полетел министр иностранных дел Сергей Лавров.

Также в Йоханнесбург слетелись представители ещё порядка 25 стран, в том числе и Беларуси (Сергей Алейник, глава МИД). Все дело в том, что Беларусь, как и некоторые другие страны, подали заявку на вступление в БРИКС, чтобы противостоять “Большой семёрке” (G7) - клубу ведущих мировых держав - и западным санкциям.

Впрочем, принятие Беларуси в объединение - если и вероятная, то очень далёкая перспектива. Главную роль там играют страны так называемого “Глобального Юга”, и Беларусь со своими 0,01% мирового ВВП там не очень ждут.

Тем не менее, расширение БРИКС (интересно, до каких размеров и причудливых форм может вырасти аббревиатура организации) займет важное место в повестке саммита. Это востребованный клуб. От Алжира до Аргентины, всего, по меньшей мере, 40 стран проявили интерес к присоединению к этой группе.

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса в воскресенье заявил о своей поддержке расширения БРИКС, утверждая, что более крупное объединение смогло бы “представлять разнообразную группу стран”, которые разделяют “общее желание иметь более сбалансированный глобальный порядок” во “все более сложном и расколотом” мире.

Главным фактором привлекательности БРИКС является ее растущий экономический вес. Совокупный валовой внутренний продукт (ВВП) пяти стран БРИКС в настоящее время превышает показатель G7 по паритету покупательной способности. В номинальном выражении на страны БРИКС приходится 26% мирового ВВП. Несмотря на это, они получают лишь 15% голосов в Международном валютном фонде (МВФ).

“Рассказывать было бы не о чем”

Но объединяют страны БРИКС не только экономические связи, но и общие страхи по отношению к США и странам Запада. В Китае и РФ, например, опасаются, что Штаты будут использовать доллар как оружие, что случилось с Россией после ее вторжения в Украину. Введённые Западом санкции приобрели ещё больший вес благодаря статусу доллара как главной мировой валюты.

Но, в отличие от практически монолитной “Большой семёрки”, в БРИКС собрались страны, у которых есть и серьезные претензии друг к другу. Индия и Китай ведут пограничное противостояние, переходящее периодически в стрельбу и рукопашные схватки, с мая 2020 года. А Индия, Южная Африка и Бразилия хотят теплых отношений с Западом так же сильно, как с Китаем и Россией. Бразилия даже осудила РФ во время голосования в ООН за вторжение в Украину. Эти страны не очень стремятся формировать некий мифический центр силы для построение “нового миропорядка”. Та же ЮАР, разрываясь между обязательствами перед Западом и желанием сохранить отношения с Россией, не смогла пообещать Путину, что не арестует его, если тот прилетит. Какая уж тут дружба и новый центр силы? Просто клуб по интересам?

“Если бы не Китай и, в какой-то степени, Индия, рассказывать было бы не о чем”, - написал экономист О’Нил в 2021 году (именно он придумал термин БРИКС в далёком 2001 году).

“Помимо создания Банка БРИКС, ныне известного как Новый банк развития, трудно представить, что сделала группа, кроме ежегодных встреч”, - подытожил он.

“Индию это вряд ли устроит”

На самом деле, накануне саммита вся мировая пресса задалась похожими вопросами. Станет ли БРИКС альтернативным экономическим и геополитическим центром в противовес США и их союзникам? Или противоречия среди стран-участниц не позволят объединению вырасти в мировую силу?

“Влияние стран БРИКС, вероятно, будет расти, но блок с гораздо большей вероятностью предложит разрозненные экономические и дипломатические альтернативы мировому порядку, возглавляемому США, чем кардинально заменит его”, - написала сочувствующая организации Al Jazeera.

По словам Бхасо Ндзендзе, адъюнкт-профессора политики и международных отношений Йоханнесбургского университета, вопрос о расширении может стать “первым стресс-тестом ассоциации за почти полтора десятилетия ее существования”.

По его словам, добавление членов “расширит глобальное присутствие группы” и увеличит поддержку ее программы противодействия политическому доминированию Запада. Но в то же время среди стран БРИКС существуют различия во мнениях относительно того, следует ли вообще расширяться, и даже если следует, то кого нужно принимать, а кому отказать, сообщил CNN.

Профессор Харш Пант, эксперт по международным отношениям в исследовательском фонде Observer, аналитическом центре в Дели, сказал:

“Индия стремится к тому, чтобы эта платформа не превратилась в откровенно антизападную, а такая опасность существует, поскольку и Россия, и Китай имеют определенную повестку дня. Индия и, в первую очередь, Моди [премьер-министр страны Нарендра Моди] не заинтересованы в формировании индийской внешней политики в антизападном направлении. БРИКС задумывалась как геоэкономическая платформа, но сейчас она превращается в геополитическую, и Индия вряд ли будет с этим согласна”.

Расширение, вместо того чтобы сделать группу более мощной, может также превратить БРИКС в “более громоздкую и неэффективную” с противоречащими друг другу позициями между членами. Например, Бразилия и Южная Африка могут быть открыты для потенциального расширения, но также могут быть “более осторожны в принятии в блок явно антиамериканских стран”, заявил Рубенса Дуарте, координатор LABMUNDO, базирующегося в Бразилии исследовательского центра международных отношений.

“Для того чтобы БРИКС оставался жизнеспособным и оказывал растущее влияние, необязательно, чтобы его основные члены были близкими друзьями, главное, чтобы они видели общие интересы, - написал, в свою очередь, Саранг Шидоре, директор программы “Глобальный юг” в Институте Куинси, вашингтонском аналитическом центре для The Washington Post. - Формирование коалиции с Россией и Китаем дает государствам Глобального Юга рычаги влияния в их отношениях с Западом, возглавляемым США. Это также помогает создать более многополярный мир, что долгое время было целью средних держав Юга”.

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