Лавров заменил Путина на саммите БРИКС в ЮАР из-за угрозы ареста

Опубликовано: 22.08.2023 10:03 , Обновлено: 22.08.2023

Министр иностранных дел Сергей Лавров представляет Россию на саммите БРИКС в ЮАР вместо президента Владимира Путина. Тот не рискнул прилететь в Йоханнесбург, поскольку ранее против него Международный уголовный суд выписал ордер на арест, обвинив в "военных преступлениях против Украины".

Помимо глав стран-участниц БРИКС на саммит, который с 22 по 24 августа проходит в Йоханнесбурге, приглашены руководителей ещё около 40 государств. Все страны, за исключением России, на первой очной встрече после пандемии ковида представляют лично главы государств.

Одной из главных тем саммита, как сообщают западные СМИ, должно стать расширение БРИКС, инициированное Китаем. Среди потенциальных кандидатов на вступление в блок BBC назвало, в частности, Казахстан, Саудовскую Аравию, Иран, ОАЭ, Аргентину, Индонезию, Египет и Эфиопию.

[info_b]БРИКС — это блок развивающихся экономик, в который входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка. На них сегодня приходится около 40% населения Земли, 25% мировой экономики и примерно 15% международной торговли.[/info_b]

Почему не приехал Путин?

Напомним, решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина обязывает 123 государства-члена Римского статута, которым также является и ЮАР, арестовать российского президента и передать его в Гаагу, Нидерланды, для суда, если он ступит на их территорию.

В МУС рассказали, когда смогут арестовать и судить Путина

Россия все претензии МУС отрицает, а сам ордер на арест Путина в Кремле назвали «возмутительным» и «недействительным» для России. Однако, судя по тому, что на саммит в ЮАР вместо Путина приехал Лавров, российские власти прислушались к призывам президента ЮАР Сирила Рамафосы. Тот ещё в июле заявил, что арест президента России по ордеру МУС будет равнозначен объявлению войны.

«Равнозначно объявлению войны» — Президент ЮАР объяснил, почему не может арестовать Путина на саммите БРИКС