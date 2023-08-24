Беларусь не позвали в БРИКС

Опубликовано: 24.08.2023 11:45 , Обновлено: 06.01.2025

Беларусь не пригласили присоединиться к международному союзу БРИКС. Это следует из заявления Сирила Рамафосы, президента Южно-Африканской Республики, принимающей в эти дни саммит БРИКС в Йоханнесбурге.

[info_b]БРИКС — межгосударственное объединение, объединяющее пять стран, а именно Россию, Бразилию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику. На экономику этих стран сегодня приходится 25% мировой экономики и примерно 15% международной торговли. Население стран БРИКС составляет около 40% населения Земли,.[/info_b]

Подводя итоги саммита БРИКС, Сирил Рамафоса объявил о расширении союза: с 1 января 2024 года в состав организации официально войдут шесть новых государств. Приглашения о присоединении к БРИКС получили Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопию.

Напомним, в мае 2023 года президента Беларуси Александр Лукашенко официально обратился к главам государств-членов БРИКС с просьбой о присоединении к международному объединению. По информации белорусского МИД, Минск был в числе 25 государств, подавших заявки на присоединение к БРИКС.

“Исходя из объективных реалий, можно говорить о том, что значение и влияние БРИКС в мире будут неуклонно возрастать. Поэтому Беларусь не одинока в своем стремлении к членству в объединении,” - подчеркнули тогда в пресс-службе МИД и рассказали о “иных форматах взаимодействия” государств в рамках БРИКС, о котором велись переговоры. По данным белорусского внешнеполитического ведомства, на нынешнем саммите в Йоханнесбурге планировалось, в числе прочего, обсудить возможность формирования неких объединений по типу “друзей БРИКС” или “стран-партнеров БРИКС” для “дальнейшего поступательного развития взаимодействия” с организацией. Каковы результаты этих обсуждений, пока не сообщается.

Министр иностранных дел Сергей Алейник, который возглавил белорусскую делегацию на саммите в Йоханнесбурге, 23 августа выразил надежду на скорейший прием Беларуси в состав БРИКС. Он заявил, что “в принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации”. Однако, как оказалось, о Беларуси речь в данном случае не шла.