"Не с Россией" - Китай согласился готовить с Западом мирный план для Украины

Опубликовано: 07.08.2023 09:47 , Обновлено: 04.07.2024

Китай, принявший участие в мирных консультациях по Украине в Саудовской Аравии, дал понять Европе и Украине, что он "не с Россией" и готов к компромиссам. Об этом сообщил ряд изданий, таких как Reuters и The Financial Times (FT).

“Пекин больше настроен на мирные усилия, но он также знает, что мирная инициатива, возглавляемая Пекином, вряд ли будет воспринята Западом на данный момент. [Но также] Пекин не захочет отсутствовать в других надежных мирных инициативах, которые ведут незападные страны”, - заявил в интервью Reuters директор китайской программы аналитического центра Stimson Center в США Юнь Сунь.

В свою очередь, FT сообщило со ссылкой на европейских чиновников, близких к переговорам, что позиция Китая и сам факт его участия в саммите очень подбодрили Украину.

Европейский дипломат на условиях анонимности подтвердил изданию, что Китай «выглядит конструктивным» и «стремится показать, что [он] не с Россией». «Само присутствие Китая показывает, что Россия становится все более и более изолированной», – уточнил источник.

Западных переговорщиков также вдохновил подход Китая к последующим возможным консультациям. По их словам, Пекин «принимал активное участие [в саммите] и положительно отнёсся к идее третьей встречи на этом уровне».

Общую позицию не выработали?

Десятки советников по национальной безопасности и высокопоставленных чиновников прибыли на прошедших выходных в город Джидда на Красном море в Саудовской Аравии на встречу по мирному плану для Украины. Цель саммита была в том, чтобы объединить страны “глобального юга”, такие как Индия, Бразилия и Южная Африка, а также страны Европейского союза, наряду с Соединенными Штатами и Канадой, вокруг усилий Украины по выработке мирного плана.

Президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита признал наличие разногласий между участниками и призвал к восстановлению международного порядка, основанного на правилах. В свою очередь, европейский чиновник сообщил агентству Reuters, что переговоры были позитивными и было достигнуто “соглашение о том, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в центре любого мирного урегулирования.

Таким образом, саммит в Саудовской Аравии не привел к прорыву, однако и провалом не стал. Украина смогла привлечь к переговорам колебавшиеся страны Южного полушария, которые ранее отказывались осуждать Россию за вторжение. Это заметно контрастирует с недавним саммитом африканских стран в России, где те, вопреки желанию Кремля, призвали Россию возобновить “зерновую сделку”.

Британия обвинила Китай во вторжении России в Украину

Тем временем, глава Секретной разведывательной службы Великобритании (известной как МИ-6) Ричард Мур на редком публичном выступлении в Праге заявил, что Китай и его коммунистический правитель Си Цзиньпин “абсолютно причастны” к вторжению России в Украину.

Он сказал, что МИ-6 сейчас выделяет больше ресурсов на борьбу с Китаем, чем на что-либо другое. “Когда Путин вторгся в Украину, китайцы очень явно поддержали русских”, - сказал Мур исполнительному редактору POLITICO Энн Макэлвой.

“Они полностью поддержали русских дипломатически, они воздержались при ключевых голосованиях в Организации Объединенных Наций, они абсолютно цинично повторили все российские приемы, особенно в таких местах, как Африка и Латинская Америка, обвиняя НАТО и все такое прочее”, - заявил глава британской разведки.