Новый мировой порядок отменяется? Экономисты рассказали, когда Китай сможет обогнать США

📊 Анализ

Опубликовано: 05.02.2024 11:42 , Обновлено: 05.02.2024

Натан Шитс, главный экономист Citi Bank по глобальным вопросам и бывший чиновник Министерства финансов США в администрации Обамы, заявил, что больше не считает "неизбежным" то, что размер китайской экономики превзойдет американскую после того, что Пекин испытал за последние два года.

Ранее экономисты во всем мире прогнозировали, что Китай переживет стремительное восстановление после отмены строгих ограничений в отношении COVID-19. Но почти через год после прекращения действия мер китайская экономика, похоже, споткнулась, [link href=“https://www.aljazeera.com/amp/program/counting-the-cost/2024/2/4/is-chinas-economy-in-serious-trouble” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] Al Jazeera.

Цены упали. Экспорт и импорт резко сократились. Безработица возросла. А кризис с недвижимостью углубился. Настроения настолько плохие, что иностранные инвесторы покинули фондовый рынок на прошлой неделе. Ситуация может стать еще хуже после того, как крупнейшему в стране застройщику Evergrande было приказано начать ликвидацию.

В то же время, китайские технологические гиганты получают большие прибыли, но стали увольнять тысячи работников в ожидании спада.

Правительство Китая уже отреагировало мерами по стимулированию передового производства высокотехнологичной продукции и экологичной инфраструктуры. Но возможный эффект ещё только предстоит увидеть.

Неудачи китайского правительства за последние два года означают, что базовый прогноз теперь заключается в том, что экономика Китая обгонит экономику США только в “начале 2040-х годов”, заявили в Citi bank. И это при том, что всего год назад банк полагал, что китайская экономика станет крупнейшей в мире “в середине 2030-х годов”.

Экономист Шитс пошел дальше и заявил, что переход может произойти “до 2080 года”. “Теперь мы считаем, что обгон Китая вероятен, но мы больше не рассматриваем его как “неизбежный”, - заявил он, [link href=“https://www.telegraph.co.uk/business/2024/01/31/china-never-overtake-usa-worlds-biggest-economy-citi/” target=“_blank” rel=“noopener”] передает [/link] The Telegraph.

[info_b]Аналитики в течение многих лет предсказывали, что Китай превзойдет США как крупнейшую экономику мира благодаря своим быстрым темпам роста и замедлению экспансии Запада.[/info_b]

В свою очередь, Международный валютный фонд заявил, что экономический спад в Китае, вероятно, продолжится в течение следующих четырех лет, поскольку вторая по величине экономика мира сталкивается с целым рядом проблем, связанных с быстрым старением населения, ростом безработицы и кризисом недвижимости.

В отчете, опубликованном в начале февраля, МВФ спрогнозировал, что экономический рост Китая снизится до 4,6% в этом году, по сравнению с его ростом на 5,2% в 2023 году, и еще больше снизится до 3,4% к 2028 году.

Али Вайн, старший советник по исследованиям отношений США и Китая в аналитическом центре International Crisis Group, считает, что внутренний долг и напряженность в отношениях между Китаем и западными странами также влияют на прогнозы экономического спада.

“Имеющиеся на данный момент данные не говорят о том, что жесткая посадка не за горами, но это говорит о том, что препятствия для роста Китая более непреодолимы, чем десять лет назад или даже в начале 2020-х годов”, - заявил Вайн.

В самом Китае редко говорят о “новом мировом порядке”. Такую фразу чаще можно услышать в России, которая начала противостояние Западу.

А вот Глава Китая Си Цзиньпин в своих выступлениях, однако, назвал последние годы в мировой истории - временем возможного расширения китайского влияния за счёт роста экономики и морального авторитета. При этом власти Китая неоднократно повторяли, что их цели не ведут к противостоянию с третьими странами.

“Мы не участвуем ни в идеологической конфронтации, ни в геополитических играх, ни в политическом противостоянии клик”, – заявил осенью Си, выступая перед приглашенными представителями 140 стран.

Си Цзиньпин назвал отношения Китая и США самыми важными. Что ответил Байден?