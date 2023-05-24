Крымский мост закрыли, а корабль ЧФ РФ атаковали морские беспилотники. Что происходит?
Утром 24 мая было остановлено автомобильное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. По соцсетям разлетелось видео со столбом густого белого дыма на мосту. Одновременно с этим в российских СМИ появилась информация об атаке морских беспилотников на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в акватории Черного моря. Попытались разобраться, что происходит?
Видео, на котором виден столб белого дыма на Крымском мосту, в соцсетях опубликовали очевидцы, вынужденные ждать возобновления автомобильного движения.
В дорожном управлении «Тамань» заявили, что это задымление “было связано с учениями”, однако подробностей этих учений не рассказали. Телеканал “Краснодар” сообщил, что движение по Крымскому мосту возобновили раньше запланированного срока - до 11:30.
Отметим, что лишь в начале мая по Крымскому мосту восстановили железнодорожное движение, прерванное в результате теракта в октябре прошлого года.
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Тем временем российский телеграм-канал«Рыбарь» сообщил о том, что в ночь с 23 на 24 мая в нейтральных водах акватории Чёрного моря три морских беспилотника атаковали российский разведывательный корабль проекта 18280 “Иван Хурс”.
По данным авторов телеграм-канала, атака была успешно отражена, а сам корабль не получил каких-либо существенных повреждений. Сообщается также, что корабль был атакован в 40 морских милях к северу от пролива Босфор, в южной части Чёрного моря, за пределами коридора черноморской инициативы. По мнению авторов телеграм-канала, беспилотники вероятнее всего были запущены с коммерческого гражданского судна. Однако, официальные представители Черноморского флота России или других силовых ведомств данный инцидент не комментировали.