Крымский мост закрыли, а корабль ЧФ РФ атаковали морские беспилотники. Что происходит?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.05.2023 12:28 , Обновлено: 24.05.2023

Утром 24 мая было остановлено автомобильное движение на Крымском мосту через Керченский пролив. По соцсетям разлетелось видео со столбом густого белого дыма на мосту. Одновременно с этим в российских СМИ появилась информация об атаке морских беспилотников на российский разведывательный корабль «Иван Хурс» в акватории Черного моря. Попытались разобраться, что происходит?

Видео, на котором виден столб белого дыма на Крымском мосту, в соцсетях опубликовали очевидцы, вынужденные ждать возобновления автомобильного движения.

В дорожном управлении «Тамань» заявили, что это задымление “было связано с учениями”, однако подробностей этих учений не рассказали. Телеканал “Краснодар” сообщил, что движение по Крымскому мосту возобновили раньше запланированного срока - до 11:30.

Отметим, что лишь в начале мая по Крымскому мосту восстановили железнодорожное движение, прерванное в результате теракта в октябре прошлого года.

Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября

Тем временем российский телеграм-канал«Рыбарь» сообщил о том, что в ночь с 23 на 24 мая в нейтральных водах акватории Чёрного моря три морских беспилотника атаковали российский разведывательный корабль проекта 18280 “Иван Хурс”.

По данным авторов телеграм-канала, атака была успешно отражена, а сам корабль не получил каких-либо существенных повреждений. Сообщается также, что корабль был атакован в 40 морских милях к северу от пролива Босфор, в южной части Чёрного моря, за пределами коридора черноморской инициативы. По мнению авторов телеграм-канала, беспилотники вероятнее всего были запущены с коммерческого гражданского судна. Однако, официальные представители Черноморского флота России или других силовых ведомств данный инцидент не комментировали.