Черноморский флот России покинул Севастополь

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Опубликовано: 04.10.2023 07:50 , Обновлено: 04.10.2023

Корабли Черноморского флота ВМФ России перебазировались из Севастополя в Новороссийск. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные 1 и 2 октября.

Как видно на фотографиях, на базу в Новороссийске перешли все три исправные подводные лодки проекта 06363, два фрегата проекта 11356, один сторожевой корабль проекта 1135М и шесть больших десантных кораблей.

Как отметили авторы телеграм-канала Центра анализа стратегий и технологий, туда же, в Новороссийск, вероятнее всего, была перебазирована основная часть российских малых ракетных кораблей. Кроме того, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что часть кораблей (один большой десантный, два малых ракетных и два из трех новых тральщиков проекта 12700) перебазировались из Севастополя в Феодосию.

Спутниковые снимки, сделанные 1 и 2 октября этого года, опубликовал в соцсети X (ранее - Twitter) OSINT-аналитик под ником M.T. Anderson. Он также опубликовал фотографии из Североморска и района губы Окольной. По его словам, они “более информативны, чем что-либо ещё”: на снимках видно, что в пункте базирования Северного флота ВМФ России остается большинство кораблей (аналитик не досчитался лишь одного большого противолодочного корабля проекта 1155(М), код НАТО Udaloy).

Окольная, 2 октября 2023 г.

Североморск, 2 октября 2023 г.

Напомним, этой осенью Севастополь, расположенный в юго-западной части Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря, не раз подвергался массированным ракетным ударам.Так, 13 сентября под огнём оказался судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, крупнейшее судоремонтное и судостроительное предприятие Крыма и главная ремонтная база Черноморского флота России.

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Кроме того, российские корабли в море вблизи Севастополя не раз подвергались атаке надводных морских беспилотников.

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