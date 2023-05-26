Подбит или на плаву? В Украине и России поделились противоречивыми видео и "сливами" о корабле "Иване Хурсе"

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Опубликовано: 26.05.2023 14:04 , Обновлено: 26.05.2023

В соцсетях распространили фотографии и видеозапись российского корабля "Иван Хурс". Украинская сторона утверждает, что судно подбито и его транспортируют на ремонт, российские пишут, что с кораблем все хорошо.

[info_b]В условиях войны проверить информацию быстро невозможно. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]

В украинских телеграм-каналах утверждают, что разведывательный корабль Иван Хурс получил повреждение корпуса и оборудования и сейчас его буксируют на ремонт в Новороссийск. На его восстановление уйдет не менее полугода.

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Бывший офицер ФСБ и “экс-министр обороны ДНР” Игорь Гиркин (по кличке “Стрелков”) в своем телеграм-канале тоже написал, что ему скинули информацию о буксировке «Хурса». Он считает, что корабль могут отправить на ремонт или в Новороссийск, или в Севастополь.

«Интересно, что теперь скажет Конашенков?» - задается вопросом блогер.

Он отметил, что причина, почему у такого важного корабля для самообороны есть только пулеметы, в командовании ВМФ, которое «не способно понять, что флот предназначен для войны».

Телеграм-каналы«Политика страны» и «Рыбарь» тоже опубликовали фото и видео возвращения разведывательного корабля.

В российских СМИ утверждают, что он возвращается в Севастополь своим ходом.

“На левом борту также нет никаких видимых повреждений”, так прокомментировал фото и видео автор канала “Рыбарь”.

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Что говорят в Украине?

Разведывательный корабль «Иван Хурс», входящий в состав Черноморского флота РФ, 24 мая получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов. «Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют», — заявил источник “Украинской правды”.

Что говорят в России?

Минобороны РФ заявляло, что ВСУ «безуспешно пытались атаковать» беспилотниками корабль «Иван Хурс». Все дроны «были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля».

[info_b]«Иван Хурс» проекта 18280 (судно связи) — российский средний разведывательный корабль ближней, дальней морской и океанской зоны. В задачи судна входит обеспечение связи и управления флотом, ведение радиоразведки и радиоэлектронной борьбы, слежение за компонентами систем ПРО.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в украинских телеграм-каналах появилась видеозапись, на которой, как утверждается, морской беспилотник приблизился к российскому кораблю и взорвался.

Украинцы показали видео атаки на российский корабль морскими беспилотниками

Нопомним, российский корабль был атакован рано утром 24 мая. В нейтральных водах акватории Черного моря три морских беспилотника атаковали судно. Тогда Минобороны РФ утверждало, что все дроны были уничтожены.

Крымский мост закрыли, а корабль ЧФ РФ атаковали морские беспилотники. Что происходит?