Украинский дрон подбил российский танкер в районе Крымского моста

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Опубликовано: 05.08.2023 07:52 , Обновлено: 05.08.2023

Украинский дрон подбил российский танкер "Sig", стоявший на якоре к югу от Керченского пролива в районе Крымского моста в ночь на 5 августа. По данным российского морского спасательно-координационного центра, судно получило пробоину, однако разлива топлива и затопления судна не произошло. Все 11 человек экипажа серьёзно не пострадали.

Советник назначенного Москвой главы Крыма Олег Крючков не стал комментировать ситуацию у Крымского моста, сославшись на то, что “крымские власти не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки”. Между тем, российские паблики, ссылаясь на местных жителей, сообщили о громких взрывах в районе села Яковенково в Крыму, а также об отключении освещения на Крымском мосту. Местные жители связывают это с мерами безопасности, которые предпринимают, в том числе, при угрозе атаки дронов. Движение по Крымскому мосту было приостановлено.

В некоторых СМИ появилась информация о том, что всего в ночной атаке участвовало как минимум три беспилотника - два удалось уничтожить, третий угодил в танкер в одном из районов грузового порта “Кавказ”.

Информацию о взрывах на самом мосту Крючков отверг, заявив, что громкие звуки, которые слышали в Керчи, не имеют отношения к мосту. После того, как объявленная угроза атаки была снята, движение по Крымскому мосту возобновили.

Тем временем в российских пабликах появились фотографии повреждённого танкера. По сообщению телеграм-канала Baza, дроном повреждены насосное отделение и моторный отсек.

В Морском спасательном подцентре Тамани сообщили, что к подбитому танкеру уже выдвинулась группа спасателей из Новороссийска. К работам привлекли спасательное буксирное судно “Меркурий” и научно-исследовательского судна “Импульс”. Экипажу уже передали насосы для откачки воды и ведётся подготовка к откачке балластных танков с кормы и латание пробоины.

Тем временем в интернете появилась аудиозапись, из которой становится понятно, что хоть танкер и остался на плаву, самостоятельно идти не может - требуется его буксировка.

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Напомним, днём ранее украинские СМИ со ссылкой на Службу безопасности Украины сообщили, что в ночь на 4 августа в ходе спецоперации украинский морской дрон успешно атаковал российский военный десантный корабль «Оленегорский горняк».

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Министерство обороны и Черноморский флот РФ не комментировали появившиеся в интернете видео повреждённого корабля, однако сами жители и туристы, отдыхающие в Новороссийске, охотно делятся в соцсетях кадрами с необычным положением корабля на воде.