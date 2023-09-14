«Салюты пошли, сейчас бахнут!» - По Евпатории ударил десяток беспилотников

🎥 Видео

Опубликовано: 14.09.2023 09:02 , Обновлено: 14.09.2023

В ночь на четверг, 14 сентября, жители курортного города Евпатория в Крыму, который в настоящее время находится под контролем России, сообщили о серии мощных взрывов. По данным Миноброны России, в это время на полуостров была совершена массированная атака дронов-камикадзе - системы ПВО сбили в общей сложности 11 беспилотников.

Беспилотники жители Евпатории услышали под утро. Тогда же в соцсетях и местных пабликах стали появляться видео со звуками, характерными для летящих дронов, а следом - и видео взрывов. На одном из них видно, как в небо взмывает столб дыма от как минимум одного мощного взрыва.

“Салюты пошли, сейчас бахнут!” - прокомментировала автор видео, снимая взрыв и работу систем ПВО.

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В Минобороны ответственность за атаку дронов возложили на Киев, там, в свою очередь, эти заявления не комментировали.

В свою очередь украинское издание “Суспiльне”, ссылаясь на жителей Евпатории, сообщило, что самый мощный взрыв прогремел у поселка Уютное на западной окраине города, где расположена одно из российских воинских частей. Как предположило издание, именно местное подразделение радиолокационного полка и было главной целью нынешней атаки дронов. Кроме того, недалеко также расположен военный аэродром Саки, по которому украинская армия ранее уже наносила удар.

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Из-за угрозы беспилотников ночью пришлось перекрывать движение по Крымскому мосту - он расположен в 250 км от Евпатории, в другой части Крымского полуострова.

Пять дронов атаковали патрульный корабль Черноморского флота - Минобороны РФ

Тем временем в Минобороны РФ заявили об очередной атаке морских дронов в ночь на 14 сентября. Под ударом оказался патрульный корабль Черноморского флота “Сергей Котов”, который атаковали сразу пять безэкипажных катеров. Все их удалось уничтожить с помощью штатного вооружения корабля, сообщили в ведомстве.

Кроме того, в оборонном ведомстве заявили об уничтожении четырех беспилотников над территорией Брянской области.