Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября

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Опубликовано: 08.10.2022 09:16 , Обновлено: 08.10.2022

Утром в 6:00 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого пролеты автомобильного полотна рухнули в воду. Назначенные Россией власти Крыма сообщили о взрыве "цистерны с топливом". Но потом сменили версию.

На видео местных Телеграм-каналов видно, что дорожное полотно повреждено. А судя по фото, минимум один из пролетов моста не уцелел.

В Крыму же уже решили запустить паромную переправу из-за пожара на Керченском мосту.

Появилось видео момента подрыва Крымского моста

https://twitter.com/Stalker_in_Life/status/1578628336246743046?s=20&t=qJhJs_PH98ombs0Fnxj1JA

Местные власти вначале настаивали, что это последствия пожара цистерны с топливом. Она ехала в хвосте грузового поезда. На кадрах видно, что горит весь состав.

https://twitter.com/TemnyVyriy/status/1578628980647026689?s=20&t=0m5pwe0RpaNdjfLiGDZpbw

https://twitter.com/SerDer_Daniels/status/1578628954063179776?s=20&t=0m5pwe0RpaNdjfLiGDZpbw

https://twitter.com/SerDer_Daniels/status/1578628917833129984?s=20&t=0m5pwe0RpaNdjfLiGDZpbw

Движение по мосту было остановлено. Пожар очень сильный. Судоходство при этом не перекрывалось.

https://twitter.com/SerDer_Daniels/status/1578628887197933568?s=20&t=0m5pwe0RpaNdjfLiGDZpbw

Позднее Национальный антитеррористический комитет РФ заявил, что причиной обрушения Крымского моста стал подрыв грузового автомобиля.

Там признали, что было обрушение двух пролетов автомобильной части моста, а на железнодорожной ветке загорелись 7 цистерн с топливом.

Однако пока не все согласны с такой версией.

“Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара”, - написал советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков.

Впрочем, глава “парламента” Крыма Константинов заявил, что мост взорвали “украинские вандалы”.

Кажется, в Украине не будут отрицать такие обвинения. «Все незаконное должно быть разрушено», – написал в своем твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

“Начнется паника”

Ранее Телеграф писал, что генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который с первых дней российского вторжения руководил обороной Николаева, заявил, что ВСУ должны разрушить Крымский мост через Керченский пролив.

«Это будет цель номер один для поражения. Основную кишку подтягивания резервов мы просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте те, которые бегали в Симферополе и Крыму с русскими флагами они быстро достанут украинские и будут бегать с украинскими», -заявил украинский генерал.

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