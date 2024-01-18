Заметили на деревьях в саду такие трещины после морозов? Вот что нужно сделать немедленно

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.01.2024 10:14 , Обновлено: 28.04.2024

Зима — это определенное испытание для деревьев в наших садах. Резкие перепады температуры могут оставить на них свой след. Неприглядные трещины и раны не только портят внешний вид деревьев, но и могут угрожать их здоровью и росту. Как распознать эти зимние повреждения и позаботится о восстановлении растений?

Повреждение деревьев морозом - это явление, которое довольно легко распознать. Наиболее характерный симптом - продольные трещины в коре — морозобоины , которые могут достигать значительной глубины и длины. Эти трещины часто напоминают глубокие расщелины, которые тянутся вдоль ствола, а иногда есть и на боковых ветвях. Они особенно заметны на плодовых деревьях и на некоторых декоративных породах деревьев, имеющих гладкую и темную кору.

Причиной таких повреждений являются резкие перепады температуры, когда теплые дни сменяются морозными ночами. В таких условиях кора дерева, нагретая в течение дня, быстро теряет тепло после захода солнца, что приводит к усыханию и растрескиванию.

Морозобоины не только уродуют внешний вид дерева, но и могут служить воротами для различных патогенных микроорганизмов, таких как бактерии или грибки, которые могут проникнуть внутрь дерева и нанести ему дальнейший ущерб.

Особенно уязвимы молодые деревья и деревья с темной корой, которая поглощает больше солнечного тепла.

Как защитить деревья от мороза? Эффективные методы

Чтобы предотвратить повреждения от морозов, важно правильно подготовить деревья к зиме. Один из способов сделать это - отбелить стволы деревьев раствором садовой извести, которая помогает защитить кору от резких перепадов температуры. Эту обработку можно проводить в декабре или январе и повторять, если известь по какой-то причине смылась.

Обычно известь наносят на стволы и толстые ветви плодовых деревьев.

[info_b]Декоративные деревья могут быть обезображены отбеливанием, поэтому лучше обернуть слоем нетканого материала, джута или гофрированного картона.[/info_b]

9 важных дел в саду и на огороде в январе. Зачем водить хороводы вокруг деревьев и лепить снеговиков?

Что делать, если мороз повредил ваши деревья?

Когда холодная зима оставляет после себя повреждения на деревьях, быстрое и эффективное лечение является ключевым моментом. Вот шаги, которые необходимо предпринять, чтобы минимизировать ущерб и помочь деревьям восстановиться.

Действуйте немедленно

Как только вы заметите трещины или другие повреждения от мороза, немедленно принимайте меры. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов на успешное восстановление деревьев. Следите за состоянием растений, в том числе и весной.

Применение лечебных препаратов

Чтобы ускорить процесс заживления, тщательно смажьте поврежденные участки дерева специальными садовыми мазями. Такие препараты часто содержат антисептические компоненты для предотвращения инфекций и болезней.

Весной, когда температура начнет повышаться, вы увидите, как дерево естественным образом начнет процесс заживления, а трещины постепенно закроются.

Прибивание отслаивающейся коры

Если вы заметили, что кора вокруг трещины начинает отслаиваться, аккуратно прибейте ее к ткани дерева под ней. Используйте для этой цели небольшие гвозди из нержавеющей стали с широкой шляпкой. Это предотвратит дальнейшее шелушение коры и создаст лучшие условия для заживления.

Когда использовать прививку мостиком? Что это такое

При серьезных повреждениях деревьев, когда трещины коры очень глубокие, существует специальная техника ремонта, известная как мостовая прививка. Этот метод может показаться немного сложным, но он часто оказывается эффективным для спасения деревьев с серьезными повреждениями.

Он заключается в том, чтобы новые части дерева, называемые привоями, поместить непосредственно под здоровую кору вокруг поврежденного участка. Эти привои тщательно подбираются под дерево, чтобы они могли в него врастать. После вживления привои действуют как мост, соединяя здоровые части дерева по обе стороны от повреждения.

Благодаря этому мосту сок и питательные вещества могут свободно проходить через дерево, минуя поврежденную часть. Это позволяет дереву продолжать расти и восстанавливаться, даже если его основной ствол сильно поврежден.

Как ухаживать за деревьями после повреждения морозом?

Поврежденные деревья нуждаются в особом уходе. Помимо систематической проверки состояния трещин на коре, за растениями следует ухаживать в общем порядке, то есть весной их нужно правильно удобрять и обеспечивать достаточное количество влаги, чтобы они были как можно более сильными. Почву вокруг деревьев следует замульчировать, чтобы она не теряла влагу слишком быстро. Такой уход помогает деревьям восстанавливаться и расти.

Как предотвратить повреждения от мороза в будущем?

Чтобы избежать повторного повреждения морозами, важно каждый год соблюдать профилактические меры. Как описано выше, это включает в себя побелку стволов, а также правильное удобрение и полив деревьев.

Повреждения от мороза могут стать серьезной проблемой для деревьев в наших садах, но при правильных знаниях и действиях их можно эффективно лечить и предотвращать в будущем. Регулярный уход, правильная защита на зиму и своевременное вмешательство в случае повреждения - залог здоровых и красивых деревьев круглый год.

Что белорусам посеять на рассаду в январе 2024 года? Список овощей и цветов