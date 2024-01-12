Что белорусам посеять на рассаду в январе 2024 года? Список овощей и цветов

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Опубликовано: 12.01.2024 11:29 , Обновлено: 12.01.2024

В январе огород и сад еще находится в глубоком зимнем сне и особого ухода не требует. Поэтому это идеальное время, чтобы начать подготовку к новому сезону. Есть много видов растений, которыми можно заняться в начале года. Что посеять и посадить в январе 2024 года?

Подготовка рассады

Хотя для большинства видов и сортов сезон еще слишком ранний, с некоторыми из них можно начинать выращивать рассаду уже в январе. Те, у кого в распоряжении есть теплица, парник или хотя бы теплый и солнечный подоконник, могут посеять семена в январе.

Таким образом, вы сможете использовать пространство для выращивания рассады самостоятельно, а если что-то не получится, у вас еще будет достаточно времени, чтобы попробовать еще раз.

Чем раньше вы начнете готовить рассаду, тем сильнее она успеет вырасти до пересадки на грядку или в теплицу. Однако, с другой стороны, вам придется подумать о том, как обеспечить место для еще растущих молодых растений. Кроме того, плохое освещение и чрезмерная жара могут привести к тому, что саженцы начнут погибать. Поэтому следует тщательно все обдумать и найти оптимальное время.

Более ранняя подготовка рассады важна в случае:

ожидания раннего урожая (салат-латук);

посадки медленно растущих овощей (капуста, кольраби, цветная капуста);

теплолюбивых овощей (перец, томаты, баклажаны, арбузы);

растения с длительным периодом прорастания (сельдерей, артишок).

Что сделать, чтобы посев семян в январе прошел успешно

Для получения здоровой и хорошо выращенной рассады из семян, посеянных в январе, необходимы определенные условия.

Прежде всего убедитесь, что все используемые материалы, такие как контейнеры и садовые инструменты, чистые и продезинфицированные. Среда для выращивания должна быть свежей, а не старой, например, годичной. Только так можно избежать присутствия в почве различных болезнетворных микроорганизмов и обеспечить ее правильную структуру. Рекомендуется использовать качественный субстрат без торфа, который должен дать наилучшие результаты выращивания.

Независимо от того, какие растения высевают в январе, посевные емкости всегда следует ставить в светлое и хорошо защищенное место. Особенно в это время года, когда дни относительно бедны солнечным светом, рекомендуется использовать для растений дополнительный источник света. Не менее важна для успеха садоводства постоянная температура – ​​независимо от внешних условий.

Семена следует высеивать в несколько меньшем количестве в контейнеры, чем это обычно делается в грунт. Это даст саженцам больше места для роста, и их корни не будут так сильно конкурировать друг с другом. Это только ослабит их без необходимости. Помимо постоянной температуры, необходимо также осуществлять регулярное проветривание. В теплице, а также в мини-теплице или смотровом помещении необходимо постоянно следить за появлением конденсата и при необходимости вытирать его несколько раз в день.

Молодые растения следует регулярно и часто проверять на предмет того, не поселились ли на них какие-либо вредители или болезни . Быстрая реакция может предотвратить уничтожение всего урожая.

И напоследок замечание: наберитесь терпения! Хотя посев семян некоторых растений в январе имеет смысл, ускорить получение результатов невозможно. Например, не следует повышать температуру растений, чтобы они быстрее росли; хотя рост займет немного больше времени, но они будут сильнее.

Через две-три недели после всходов молодые, подросшие саженцы следует поместить в горшки или ящики. Некоторые виды, например огурцы, фасоль или тыква, плохо переносят пикировку, и их следует сразу высевать в горшки.

Что можно посеять на рассаду в январе?

Есть целый список растений, которые можно сеять в январе, чтобы в дальнейшем наслаждаться урожаем. Как правило, это:

семена различных цветов (гвоздики турецкие, эустомы, лобелии, морозник белый);

перец чили;

баклажан;

земляника;

сельдерей;

батат (сладкий картофель);

физалис.

Чили

Так, в случае с перцем чили действует правило: чем раньше прорастут семена, тем лучше будет урожай потом. Поэтому сеять этот перец следует в январе. Продолжительность периода прорастания сильно варьируется в зависимости от сорта и колеблется от десяти дней до пяти недель. Обычно вы можете рассчитывать на успешное появление уже через две недели.

Для выращивания перца чили требуется светлое и теплое место с температурой около 21°C. Можно сказать, что для нее идеальна нормальная температура в комнате, а идеальное место – светлый подоконник. Если у кого-то есть теплица поменьше или побольше, он, конечно, может вырастить там рассаду перца чили. Семена помещают по отдельности в чистые небольшие горшочки, наполненные землей, вдавливая их на глубину примерно 5 мм. Как только появятся два хорошо развитых листа, растения можно обрезать. Новые горшки желательно прикрепить к опорам.

Баклажан

Овощное растение с фиолетовыми плодами развивается относительно долго. Лучше всего начинать сеять его в конце января, чтобы уже в июле или августе можно было собрать вкусные овощи. В отличие от других овощей, таких как помидоры, баклажаны прорастают от двух до четырех недель. При температуре от 22 до 26°C семена баклажанов прорастают очень надежно, поэтому обычно достаточно одного семени на горшок.

Как вариант, можно посеять семена в ящик, но рассаду нужно будет пикировать через четыре-шесть недель. После посева семена необходимо присыпать тонким слоем почвы и хорошо увлажнить почву. Горшочки затем необходимо поставить в мини-теплицу или накрыть прозрачной крышкой. Их следует размещать в теплом и светлом месте, но не прямо на солнце. Каждые два-три дня нужно ненадолго приподнимать крышку, чтобы проветрить. В начале мая молодые растения можно пересадить на клумбу в пленочный тоннель или в теплицу.

Батат

Безморозный вегетационный период в нашем регионе не очень длинный, поэтому сажать батат нужно весной прямо в грунт, а еще лучше — начинать подготовку рассады самостоятельно в январе. Для этого просто возьмите необходимое количество клубней, разрежьте их пополам и подождите, пока поверхности среза высохнут. Затем поместите эти половинки клубней в горшочки в землю, полейте и подождите

Через несколько недель при температуре около 20°С на клубнях образуются молодые побеги. От этих побегов отрезают кусочки длиной около 10 см и помещают в воду. Когда у саженцев появятся корни, их можно поместить в горшок с землей или высадить на подготовленную грядку.

Что посеять в январе в теплицу?

К растениям, которые можно посеять в теплицу в январе, относятся:

лук;

лук-порей;

латук;

ранняя цветная капуста;

кольраби;

свекла.

Лунный календарь на январь 2024 года

Если вы сажаете растения согласно лунному календарю, важно знать, какие дни в январе будут благоприятными.

Фазы Луны

Новолуние – 11 января;

Полнолуние – 25 января;

Убывающая Луна – с 1 по 10 января и с 26 по 31 января;

Растущая Луна – с 12 по 24 января.

Благоприятные дни

2, 4, 14-20, 24, 25, 30 января.

Неблагоприятные дни

21 ,22, 23 января.

Лунный посевной календарь

А вот подробный Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2024 год, опубликованные на сайте Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича НАН Беларуси.

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