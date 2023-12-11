Эти 9 дел в саду нужно сделать в декабре каждому белорусу. Зачем отряхивать деревья от снега и поливать их водой?

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Опубликовано: 11.12.2023 09:53 , Обновлено: 11.12.2023

Хотя все деревья и кусты в это время уже спят, обязательно нужно о них позаботиться. И сделать это для того, чтобы ваш сад вышел весной из зимней спячки здоровым и красивым. Какие виды работ надо безотлагательно провести в саду в первый зимний месяц?

Отряхивайте снег с деревьев и кустов

Если декабрь выдался снежным, эту работу (по возможности) надо проводить регулярно. Ведь ветки деревьев и кустов могут просто сломаться под тяжестью снега. Особенно, если он мокрый. А если оттепель сменится морозом, снег налипнет и задержится не на день-два, а на более продолжительное время.

Поэтому после больших снегопадов обязательно стряхивайте снег с веток. А если у вас в саду растут молодые вечнозеленые растения, аккуратно свяжите их кроны, чтобы снег меньше на них оседал.

Позаботьтесь о снежном укрытии

Если декабрь, наоборот, малоснежный, тогда надо позаботиться о том, чтобы вокруг плодовых деревьев был достаточный слой снега. Идеальная высота – 40-50 см. Особенно это касается растений, которым меньше 4 лет.

Подгребите снег к стволам в виде конусов. Если зима снежная, можно подгребать тот снег, который вы стряхиваете с веток. А если его совсем мало, попробуйте собрать снег с дорожек, проходов – из тех мест, где в качестве укрытия он не нужен.

А вот уплотнять снег под деревьями не следует. По словам специалистов, он будет плохо удерживать тепло.

Впрочем, в других источниках, наоборот, его советуют утаптывать, чтобы мыши, которым по вкусу кора, не смогли наделать под снегом ходов и добраться до дерева.

Нужно накапливать как можно больше снега в приствольных кругах и на случай оттепелей. Так он подольше сохранится и сам сохранит от повреждений деревья, когда оттепели сменятся морозами.

Защитите от грызунов плодовые деревья

С одной стороны, слой снега под яблонями, грушами, сливами, вишнями в 40-50 см – это хорошо. А с другой – зайцам легче добираться до молодых веточек, которыми они так любят лакомиться зимой.

И если вы в конце осени не успели защитить стволы и нижние ветки плодовых деревьев от ушастых, это можно сделать и в декабре – перед тем, как докидывать снег в приствольный круг.

Обмотайте стволы и нижние ветки сеткой, крафт-бумагой, пропитав ее керосином (зайцы не любят его запах) или рубероидом. Подойдут для этих целей и женские капроновые колготки, которые предварительно тоже можно окунуть в жидкость с отталкивающим запахом.

И еще один совет касается борьбы с мышами. Чтобы они не добрались до коры, нужно снег вокруг стволов полить водой. Способ подходит, если стоят морозы. Ледяная корка будет грызунам не по зубам.

Также в декабре (если вы не сделали это в конце осени) нужно позаботиться об отраве для мышей и крыс. Только разложите ее в тех местах, где не ходят коты и другие домашние животные – в сараях, укрытиях, подсобных помещениях.

Избавьте сад от вредителей

Вопреки распространенному мнению, многие садовые вредители не вымерзают за зиму, а очень даже хорошо доживают до весны, чтобы с новыми силами причинять вред саду.

Поэтому задача садовода в декабре – внимательно осмотреть деревья и избавиться от всего подозрительного. Ведь на голых ветках хорошо просматривается все инородное.

Так, если вы увидите на дереве клубок сухих листьев с паутиной наверху, обязательно его снимите и уничтожьте. Там устроились на зиму гусеницы златогузки или боярышницы. Именно они весной во время цветения будут уничтожать бутоны и почки, лишая тем самым вас урожая.

Внимательно осмотрите тонкие ветви деревьев. Если увидите колечки, похожие на бисер, обязательно срежьте ветку вместе с ними. Там зимуют гусеницы кольчатого шелкопряда. Весной они активно объедают распускающиеся цветы и листочки.

И если вы осенью не сняли мумифицированные плоды, сделайте это в декабре. Их лучше сжечь, чтобы уничтожить гриб-возбудитель плодовой гнили.

Обрежьте деревья и кусты

Обычно осенью и весной на эти работы может просто не хватить ни времени, ни сил. Поэтому, если погода позволяет, обрезать все лишнее можно и в декабре.

Во-первых, это легче сделать на замерзших ветках. При этом кора не будет задираться.

Во-вторых, при отсутствии листьев и плодов очень хорошо просматривается крона деревьев, форма кустарников, лишние и сломанные ветки. Можно увидеть, на сколько сантиметров все выросло со времени прошлогодней обрезки. И рассчитать, на сколько нужно обрезать крону в этом году.

В-третьих, именно зимние месяцы – относительно безболезненное время для растений, которым нет необходимости наращивать корни и листья, гнать соки. И на деревьях или кустах срезы заживают намного быстрее, чем в другие поры года. В-четвертых, если вы замазываете место срезов садовым безводным варом, то именно при небольшой минусовой температуре он лучше пристает к древесине.

Осмотрите виноградник

За любым виноградником нужно очень тщательно ухаживать практически круглый год. Вот и декабрь – не исключение. Удалите плоды, если они еще остались. Очистите шпалеры от остатков лозы. При необходимости или почините их, или натяните новую проволоку.

Проверьте, хорошо ли укрыты сами кусты. Если вы не успели сделать это осенью, возможно, еще не поздно. Виноградник также можно утеплить снегом, набросав его побольше.

Заготовьте черенки

Если вы сами занимаетесь прививками или привлекаете к этому кого-то еще, то в декабре можно заняться заготовкой черенков. Только делать это нужно, пока морозы не сильные.

Выбирайте для черенков те ветки, толщина которых равна толщине карандаша. На них должны хорошо просматриваться почки. Лучше срезать черенки длиной 40-45 см. Собирайте их в пучки по видам и сразу же подписывайте, чтобы дома ничего не перепутать.

Уложите черенки в емкость с влажным песком и поместите в погреб, подвал или холодильник. Осматривайте периодически. Как только заметите плесень, принимайте меры. Черенки промойте теплой водой или светло-розовым раствором марганцовки. Потом на несколько секунд погрузите в приготовленный 5-процентный раствор железного купороса. Просушите и уложите на место.

Спилите старые деревья

Если до этого в сезон руки тоже не дошли, можно заняться спиливанием ненужных деревьев или кустов в декабре. Только не забывайте о технике безопасности. А вот если дерево или его часть упадет на огород, цветник или грядки, их повреждение, особенно в морозы, будет минимальным.

Позаботьтесь о птицах

Если у вас нет кормушки в саду, обязательно соорудите ее в декабре – из любых подручных материалов. Ведь именно птицы уничтожают вредителей деревьев. И поэтому так важно, чтобы их в вашем саду было как можно больше.

Для дятла, который может «полечить» дерево и зимой, развесьте кусочки несоленого сала. Его также любят синички и поползни. Большинство птиц любит несоленые семечки подсолнуха. С охотой склюют пернатые овсяные хлопья, ягоды рябины, пшеницу. Главное – регулярно очищать кормушки от снега и подкладывать свежий корм.

Таким образом, если вы позаботитесь о здоровье и красоте ваших растений в декабре, сад щедро отблагодарит вас в сезон. И весной не надо будет тратить время на обрезку, уничтожение вредителей и другие работы, которые отнимают так много времени. А ваш старт в новом дачном сезоне будет намного успешнее.

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