9 важных дел в саду и на огороде в январе. Зачем водить хороводы вокруг деревьев и лепить снеговиков?

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Опубликовано: 08.01.2024 11:13 , Обновлено: 08.01.2024

Зима потихоньку набирает обороты, впечатляя белорусов контрастными температурами и разными видами осадков. И вместе с нами впечатляются… сад и огород. Какие работы надо обязательно проводить там в январе, чтобы не пожалеть весной о своей бездеятельности?

Там, где в январе много снега, в сад можно и не попасть. Хотя очень желательно это сделать хотя бы пару раз за месяц. Особенно, если вслед за морозами наступает оттепель, снег сменяется дождем. И опять устанавливается погода с низкими температурами.

Все это очень плохо влияет на растения, которые вы укрывали с осени. При наступлении даже относительного тепла им может стать жарко под еловыми лапками, рубероидом, другими материалами. И растения могут просто запариться.

А там, где снега мало, обязательно нужно позаботиться об укрытии им кустарников, деревьев, газонов.

Отряхивайте снег с деревьев и кустов

Как и в декабре, в январе это делать обязательно. Потому что большой снеговой покров после обильных снегопадов может привести к обламыванию большого количества веток и даже к гибели самих молодых деревьев.

Кстати, если ветки деревьев отходят от ствола под прямым углом, можно при помощи веревок притянуть их еще ближе к стволу и привязать. Так вы уменьшите снеговую нагрузку.

Не забывайте также проверить хвойные и стряхнуть лишний снег и с них. Если не связали эти растения в декабре, чтобы уменьшить площадь попадания снега, сделайте это в январе.

Проверьте все кустарники. Если снег мягкий и лёгкий, это очень хороший утеплитель. Но если после оттепели снег тяжелый и мокрый, лучше стряхнуть лишнее. И… налепить снеговиков.

Лепите снеговиков

Это увлекательное занятие как для детей, так и для взрослых позволит вам создать запас влаги до весны, когда талая снеговая вода придется очень кстати.

Садоводы советуют в морозы полить снеговиков (или пещеры, замки, другие сооружения из снега) водой, и тогда они выдержат даже оттепели. А весной их можно закинуть в емкости для воды – по частям. Или оставить стаивать естественным путем, если влаги в саду не хватает.

Освобождайте от снега теплицы

Если снег сам с них не сползает, лучше его периодически убирать. Ведь неизвестно, сколько его еще нападает за зиму и выдержит ли ваша теплица такую снеговую нагрузку.

При наличии времени и желания этот лишний снег можно забросить внутрь теплицы, чтобы прикрыть там землю и весной напитать ее дополнительной влагой.

Проверяйте состояние растений под укрытием

Особенно, если осенью или в декабре вы слишком плотно укрыли розы, гортензии, рододендроны и другие неженки. Если в январе будет оттепель и плюсовая температура, то они могут выпреть, погибнуть.

При возможности устройте им небольшое проветривание, если погода позволяет. При большом морозе этого делать не стоит.

Поводите хороводы вокруг деревьев

Если у вас в саду есть участки с газоном, очень желательно не топтаться по ним, даже если снеговой покров неплохой. При нагрузках на нем по весне могут образоваться проплешины.

А вот потоптаться вокруг деревьев и кустарников и даже поводить там хороводы, оказывается, очень полезно. Только не возле самого основания, а по периметру приствольного круга. Утоптав снег таким образом, вы, во-первых, перекроете дорогу мышам к коре, а во-вторых, тоже немного задержите снег до весны.

Наполняйте птичьи кормушки

Не забывайте регулярно подкармливать пернатых друзей сада, особенно если в январе очень снежно и морозно. Самим птичкам просто не прокормиться. А если они погибнут, то весной на сад нападут полчища вредителей.

Поэтому если есть возможность подкармливать птичек в саду регулярно, обязательно ее используйте.

Позаботьтесь о снежном укрытии

Если в вашей местности в январе мало снега, его нужно обязательно накидать на кустарники, в приствольные круги деревьев. Для этого можно использовать снег с расчищенных дорожек.

Если снега практически нет, в мороз можно полить сами укрытия растений – получится ледяное одеяло, которое их защитит.

А если вы с осени не позаботились об укрытии нежных кустарников, сделайте это в январе. Потому что в сильные морозы при бесснежной или малоснежной зиме у них могут вымерзнуть цветочные почки.

Проверяйте целостность коры деревьев

Если в вашей местности в январе снега много, высокий наст может помочь зайцам попасть в сад без проблем. Поэтому регулярно проверяйте состояние коры, особенно молодых деревьев. Даже если вы их обвязывали, высота снега может помочь зайцам добраться до нижних веток.

Удалите засохшие плоды

Если не успели сделать это в декабре, обязательно сделайте в январе. Иначе мумифицированные плоды по весне продолжат заражать ваши деревья плодовой гнилью.

Все снятое лучше сжечь – так надежнее.

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