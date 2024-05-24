Почему грецкий орех не плодоносит? Эти факторы могут иметь решающее значение

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Опубликовано: 24.05.2024 10:46 , Обновлено: 24.05.2024

Посадили в саду грецкий орех, а плодов всё нет? Не спешите выкорчевывать дерево. Скорее всего, оно нуждается в соответствующих условиях для плодоношения. Если взрослый грецкий орех не плодоносит, стоит выяснить, какие факторы могли к этому привести. Почему это происходит и что нужно сделать для решения проблемы?

Ореховое дерево не плодоносит, потому что оно слишком молодое

Ореховое дерево -долгожитель может жить и плодоносить непрерывно до нескольких сотен лет. Однако молодой орех принесет плоды не сразу. Саженец вступает в период плодоношения через несколько лет после посадки. Некоторые сорта грецкого ореха плодоносят только в возрасте 10-15 лет.

Важен и способ размножения дерева – грецкие орехи, полученные из семян, начинают плодоносить только через 10 лет, а привитые могут плодоносить уже в питомнике. Для посадки в садах стоит выбирать деревья грецкого ореха, размноженные прививкой. Они могут плодоносить уже в первый год после посадки.

Грецкий орех не плодоносят из-за повреждений морозом

Орех в целом устойчив к низким температурам и выдерживает морозы до -30˚C. Даже если он поврежден, он быстро восстанавливается. Проблемой, мешающей плодоносить ореховым деревьям, очень часто являются весенние заморозки, которые повреждают развивающиеся цветочные почки при температуре до -2˚C.

Правда, до сих пор не выведено ни одного сорта грецкого ореха, полностью устойчивого к весенним заморозкам, но вы можете посадить в своем саду сорта грецкого ореха с самой поздней датой цветения, такие как: «Люблин-1», «Марс», Яцек», «Бродвью» или «Кошицкий».

Кожура этих фруктов станет идеальным удобрением для овощей и цветов. Как часто поливать этим раствором?

Грецких орех не плодоносит из-за ошибок обрезки

Правильная обрезка плодовых деревьев оказывает существенное влияние на их здоровье и плодоношение. Если у грецкого ореха слишком много зеленой массы, могут возникнуть проблемы с опылением цветков и, как следствие, с завязыванием плодов. Необрезанное дерево также более подвержено заражению грибковыми заболеваниями, что также может способствовать тому, что грецкий орех не принесет плодов .

Чтобы у дерева были наилучшие условия для развития, необходимо в первые 2-4 года после посадки формировать крону дерева, а в последующие годы ежегодно проводить санитарную и защитную обрезку орехового дерева.

Важным аспектом обрезки является выбор правильной даты обрезки орехового дерева. Лучше всего срезать в марте, но предварительно проверив, не течет ли из дерева сок. Если после пробного среза из побега сильно вытекает сок, следует подождать еще несколько дней, прежде чем его срезать. После процедуры стоит защитить ранки садовой мазью с добавлением фунгицида.

Возможно дереву не хватает питательных веществ

Фруктовые деревья в приусадебных участках часто не удобряют, что является большой ошибкой. Неудобренное дерево грецкого ореха плодоносит лишь 10-15 лет. По истечении этого времени снижается качество плодов, затем их количество, пока дерево вообще не перестанет плодоносить. Поэтому при выращивании ореха-долгожителя необходимо тщательно его удобрять, иначе голодный орех не принесет плодов .

Для правильного развития ореху необходима плодородная, перегнойная, влажная и глубоко окультуренная почва. Перед посадкой молодого деревца неплохо подкормить почву навозом или компостом.

Если вы обеспечили растению плодородную почву на первые 4-5 лет, то удобряйте его только азотом в 2 приема, вносимых в начале апреля и в конце мая . Соответствующий уровень этого элемента предотвращает возникновение наиболее опасных заболеваний грецкого ореха – бактериального гниения и антракноза.

Деревья постарше следует подкормить базальтовой мукой или многокомпонентными минеральными удобрениями – первую дозу в начале вегетационного периода и вторую дозу в мае или начале августа. Распределяем минеральные удобрения по всей поверхности под деревом, избегая области вокруг ствола, чтобы не повредить корни. Грецким орехам также необходимы органические удобрения, такие как компост, навоз, хвойная кора, солома и раскисленный торф .

Грецких орех не плодоносит из-за проблем с опылением

Орех бывает однодомным и двудомным. На одном дереве есть как мужские, так и женские цветки. Чаще всего они цветут в разное время, чтобы предотвратить самоопыление. Если рядом не растет другое дерево того же вида, грецкий орех может не принести плодов из-за проблем с опылением.

Если у нас нет места для двух деревьев в саду, мы можем посадить самоопыляющиеся сорта грецкого ореха, такие как: «Меткалф», «Ресовия», «Бродвью».

Ситуация, когда на рыльце попадает слишком много пыльцы, так же опасна, как и отсутствие опыления. Он выделяет этилен, из-за чего плоды опадают.

Еще одна проблема, связанная с опылением, — опасное заболевание грецкого ореха, передающееся с пыльцой, — бактериальная гниль ореха. Зараженное дерево чаще всего сбрасывает больные плодовые почки. Прохладная и влажная погода благоприятствует развитию инфекций и увеличивает потери урожая. Борьба с этой болезнью грецкого ореха предполагает обрезку и удаление зараженных побегов. Также рекомендуется опрыскивать медьсодержащими фунгицидами с мая по конец июня каждые 10-14 дней.

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