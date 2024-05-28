Почему свекла вырастает мелкой? Соблюдая эти 4 фактора, вы не разочаруетесь в урожае

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Опубликовано: 28.05.2024 09:40 , Обновлено: 28.05.2024

Выращивание свеклы на огороде может показаться простым делом. Однако многие сталкиваются с тем, что корнеплоды вырастают мелкими и урожай разочаровывает. Причин этому может быть несколько. Чтобы свекла была вкусной и крупной, необходимо тщательно соблюдать правила выращивания. Рассказываем, какие ошибки чаще всего допускают огородники и как их избежать, чтобы наслаждаться обильным урожаем.

Какие правила при выращивании свеклы следует учесть?

Для того чтобы свекла порадовала урожайностью и размером корнеплодов в будущем, прежде всего стоит озаботиться подготовкой почвы. Она - один из ключевых факторов, обеспечивающих растениям оптимальные условия для роста. Лучшая почва в этом случае – песчано-глинистая с диапазоном pH 6,0-7,5. Перед посевом её стоит скопать и разрыхлить, чтобы улучшить структуру и дать возможность корням свободно развиваться.

Каменистая почва не подходит для выращивания свеклы, так как вызывает деформацию корней. Перед посевом также стоит позаботиться о правильной борьбе с сорняками, ведь сорняки будут конкурировать с корнеплодом за воду и питательные вещества.

Посев свеклы следует проводить с середины апреля до середины июня, когда температура почвы стабилизируется на отметке около 8°C. Семена следует сеять на глубину 2–3 см, рядами на расстоянии 20–50 см друг от друга. После появления всходов, когда у растений появится около четырех листьев, необходимо провести прореживание, чтобы сохранить заданное расстояние 6-8 см между саженцами в ряду. Такое расположение дает свекле достаточно места для развития больших и здоровых корней.

Нельзя также забывать о правильном внесении удобрений. Свекла хорошо реагирует на удобрения, богатые калием, фосфором, бором и азотом. Однако важно не переусердствовать с азотными удобрениями, поскольку избыток азота может вызвать слишком сильное развитие надземной части и снизить качество корней и клубней. Свеклу следует поливать примерно 2-3 раза в неделю при умеренных погодных условиях. В периоды засухи или высоких температур частота полива может увеличиваться до 4 раз в неделю. Поливайте непосредственно корни, избегая чрезмерного намокания листьев, что часто приводит к их загниванию.

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Какие ошибки чаще всего допускают при выращивании свеклы?

Как уже было отмечено выше, одним из самых важных факторов в выращивании свеклы является неподходящая почва . Не пренебрегайте этим моментом. Свекле требуется проницаемая почва, богатая гумусом и соответствующим pH, которая не должна быть слишком кислой. Разрыхляйте её, пропалывайте от сорняков и обогатите органическими удобрениями, такими как компост или навоз, желательно осенью предыдущего года. Несоблюдение этих мер приводит к плохой урожайности и проблемам с ростом растений.

Неподходящее место для выращивания свеклы – еще одна распространенная ошибка. Свекле нужно много солнечного света, и она лучше всего растет при температуре около 15–18°C. Поэтому важно не сажать их в затененных или плохо освещенных солнцем местах. Отсутствие достаточного количества света отрицательно влияет на развитие как листьев, так и корней свеклы, что в конечном итоге снижает качество урожая. Оптимальное положение – хорошо солнечное и проветриваемое место.

Севооборот – еще один важный аспект, который регулярно упускается из виду. Особенно в небольших садах. Выращивание свеклы в одном и том же месте год за годом или после выращивания других корнеплодов может привести к повышенному риску заболеваний и вредителей. Стоит использовать четырехлетний севооборот. Для этого разделите участок на четыре части. Ежегодно мы выращиваем одну часть свеклы, а оставшуюся часть — бобовые, крестоцветные овощи или лук. Свекла возвращается на то же место только через четыре года.

Ошибки в дате и способе посева также существенно влияют на качество урожая. Свеклу следует сеять, когда риск заморозков минимален и температура почвы не ниже 8°C, что, в зависимости от региона, может быть даже в конце мая или июне. Слишком ранний посев вызывает чрезмерное развитие надземной части за счет корней. Многие также забывают об уходе после посева. В этой области самое важное — регулярно удалять сорняки и прореживать свеклу, чтобы обеспечить её достаточно места для роста.

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Лучшее соседи для свеклы

Такие травы, как тмин, кориандр, майоран и мята, являются идеальными соседями для свеклы, поскольку их интенсивный аромат отпугивает вредителей, в том числе мошек и тлю. Лук, морковь и редис также являются идеальными компаньонами для свеклы. Лук выделяет фитонциды, отпугивающие почвенных вредителей, а морковь и редис улучшают структуру почвы и помогают защититься от грибковых заболеваний.

Также стоит сажать свеклу с крестоцветными овощами, такими как брокколи, кольраби, пекинская и савойская капуста, которые для развития листьев используют больше азота и меньше калия и фосфора.

Картофель и помидоры, в свою очередь, являются примерами растений, которые, если их посадить слишком близко, будут конкурировать со свеклой за питательные вещества, свет и пространство. Кроме того, эти растения могут передавать такие заболевания, как фитофтороз картофеля. Выращивание свеклы в непосредственной близости от шпината также может привести к конкуренции за одни и те же питательные вещества в почве и взаимному подавлению роста растений. Также следует избегать слишком близкой посадки фасоли и кукурузы, которые из-за быстрой скорости роста блокируют доступ свеклы к солнечному свету. Кукуруза также имеет глубокую корневую систему, которая, если она растет на участке выращивания свеклы, будет препятствовать развитию корней и клубней.

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