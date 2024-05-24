Как посеять свеклу, чтобы она выросла большой и сочной? Сделайте так в самом начале

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 24.05.2024 13:39 , Обновлено: 24.05.2024

Посев свеклы имеет большое значение для здорового роста и высокой урожайности растения. При неправильном посеве овощ будет мелким, и вместо красной и сочной свеклы урожай будет состоять в основном из переросших листьев. Поэтому лучше всего сеять свеклу не слишком густо. Уход за этим овощем входит в список обязательных процедур огородника, ведь растение может нуждаться в перебивке и подкормке. Как проводить эти процедуры и когда они принесут желаемый эффект?

Как посеять свеклу правильно?

Начинайте сеять свеклу с полива земли. Высевайте ее не на сухую, а на влажную почву, чтобы овощ быстрее вырос. Хорошо, если почва будет предварительно обогащена компостом или навозом, а также обработана почвофрезой.

Посев свеклы - дело несложное, однако можно допустить несколько ошибок. Первая и главная - слишком густой посев. Как и лук, например, свекла любит, чтобы у нее было много места для роста.

Поэтому свеклу следует сеять рядами, на расстоянии 20-40 см друг от друга, хотя оптимальным будет расстояние не менее 30 см, чтобы овощи не были слишком плотными и между грядками можно было ходить и пропалывать.

Свеклу высевают на глубину 2 см, но если почва легкая, то можно немного углубиться - до 3 см. При этом стоит помнить, что чем мельче семена, тем меньшим слоем почвы они должны быть покрыты.

Когда сажать свеклу в открытый грунт в 2024 году? Вот лучшие даты

Уход за свеклой после посева

Для нормального роста свекле в основном необходим солнечный свет. Поэтому для посева следует выбирать участки с максимальным количеством солнечного света. В таких условиях свекла растет быстрее и дает лучшие урожаи.

Уход за свеклой после посева требует, прежде всего, полива. Делать это нужно регулярно и в нужном количестве. Как правильно это делать?

Распространенная проблема - слишком обильный полив свеклы после посева. Поэтому поливать овощ нужно, соблюдая несколько основных правил. Прежде всего, свеклу следует поливать утром или вечером. Поскольку солнце светит менее интенсивно, испарение воды из почвы в это время ограничено. Полив свеклы должен быть равномерным.Избегайте полива, когда листья влажные, так как это может привести к развитию грибковых заболеваний.

На сухих и песчаных почвах полив свеклы должен быть частым, чтобы обеспечить овощ влагой. А на уже увлажненных почвах полив следует сократить, чтобы избежать возможного развития корневой гнили.

Как быстро избавиться от сорняков на ранних этапах? Нашли 6 работающих способов

Прорастание свеклы

Прорастание свеклы обычно происходит через 10-20 дней после посева, и именно тогда появляются первые зеленые листья. Однако этот период может затянуться, если почва сухая. В этом случае прорастание свеклы может занять до 30 дней. Семена свеклы сохраняют свою всхожесть до трех-четырех лет. Поэтому те, что вы не использовали в этом году, можно использовать в последующие годы.

Иногда случается, что свекла прорастает слишком густо. Это не самая лучшая ситуация, которая приводит к тому, что корням приходится бороться за место в почве. В таком случае лучше всего провести прерывание роста свеклы. Это не что иное, как выкорчевывание растений. Вы можете либо съесть молодые побеги, либо пересадить их в другое место.

[info_b]Молодая свекла хорошо переносит такую пересадку, поэтому пересадка свеклы не предполагает потерь. Лучше всего соблюдать упомянутое ранее минимальное расстояние между листьями свеклы - 20 см.[/info_b]

Чем удобрять свеклу?

Удобрять свеклу очень важно, так как это обеспечивает растение необходимыми питательными веществами.

Удобрения для свеклы должны содержать калий. Он довольно легко вымывается из почвы, но его недостаток можно легко восполнить с помощью различных органических соединений, шахтных солей или древесной золы.

Для нормального роста свекле также необходим фосфор. Этот элемент можно добавлять в виде фосфатов или костной муки.

Свекла чувствительна к кислотности почвы, поэтому ее следует выращивать на почве с pH, близким к нейтральному или слабощелочному (pH 6-7,5).

Ранее Telegraf.news писал, когда сеять огурцы. Они прекрасно растут в белорусском климате, и при соблюдении некоторых правил (а также везении), вы можете рассчитывать на действительно успешный урожай. Выращивание плодов в открытом грунте на огороде не составит труда даже для начинающих — это проще, чем вы думаете, особенно если вы выберете лучшие семена. Когда сеять огурцы в грунт в мае? И что длать, если опоздали с посевом?

Когда сеять огурцы в открытый грунт в мае и июне 2024? Важны не только эти даты, но и глубина