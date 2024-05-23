Огурцы, помидоры и перцы будут расти как на дрожжах. Эти натуральные удобрения сможет приготовить каждый

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Опубликовано: 23.05.2024 09:58 , Обновлено: 08.08.2024

Свежие и натуральные огурцы, помидоры и перцы со своей грядки - мечта любого огородника. Каждому хочется вырастить как можно больше овощей, не прибегая при этом к использованию химических удобрений из магазина. Если вы хотите избежать химикатов, попробуйте эти натуральные удобрения. Уверены - результат вас не разочарует.

Хлебное удобрение для огурцов

Удобрения из старого хлеба помогут обеспечить растения необходимыми питательными веществами и повысить устойчивость к болезням. Для приготовления такого удобрения растворите 500 г старого хлеба в 10 л воды, добавьте свежие дрожжи и 500 г зеленой травы. Оставьте смесь настаиваться на 2 дня.

Удобрение из золы

Опытные огородники давно заметили, что удобрения помогают насытить почву полезными микроэлементами, улучшают вкус огурцов будет повышают урожайность.

Золовое удобрение также полезно использовать в саду и для цветов. Существует три варианта применения золы в качестве удобрения.

Можно замочить семена огурцов в растворе золы на 6 часов. Это поможет предотвратить болезни растений.

Также вы можете приготовить раствор-подкормку из золы. Растворите 3 столовые ложки золы в 1 л воды, оставьте настаиваться на неделю после чего поливайте им растения. Этот же раствор можно использовать для культур, которые уже начали цвести. Поливайте им корни растений.

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Подкормка из луковой шелухи

Удобрения из луковой шелухи давно известны как эффективный способ обеспечить растения витаминами и микроэлементами. Оно повышает иммунитет овощных культур и их общую продуктивность.

2 горсти кожуры залейте 10 л воды, прокипятите и дайте постоять сутки. Разбавьте два литра отвара ведром воды и используйте для полива растений.

Чем удобрять растения в начале лета?

Вы можете вполне избежать применения химических удобрений и летом. Для этого используйте удобрение из крапивы, которую наверняка можно найти где-нибудь неподалёку, и простую дрожжевую смесь.

Крапиву измельчите и положите в эмалированное или пластиковое ведро. Добавьте воды (она должна быть на 10-15 см ниже края ведра). В 200 мл теплой воды добавьте две ложки сухих дрожжей, две ложки сахара и немного пшеничной муки. Высыпьте в ведро крапиву. Хорошо перемешайте и дайте постоять. Получившаяся смесь должна иметь тёмный, почти чёрный цвет. Накройте средство и перемешивайте каждый день. Лучше всего хранить его в месте, где утром светит солнце, но днем ​​есть тень.

Пол-литра удобрения разведите в 10 литрах воды. Используйте по 1 литру этой смеси для каждого растения.

Эти удобрения стимулируют рост, улучшают стройность растений, защищают от болезней и обеспечивают полноценное питание.

Используйте их для огурцов, перца и помидоров – раз в 2–3 недели.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в последние годы многие садовники всё чаще прибегают к натуральным и экологичным удобрениям для своего огорода и сада. Часто подкормки, которые могут обеспечить растения необходимыми минералами и витаминами, можно изготовить самостоятельно. Они не только станут безопасной альтернативой химическим добавкам, но и минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Как сделать полезный “коктейль” для овощей и цветов из фруктовой кожуры?

Кожура этих фруктов станет идеальным удобрением для овощей и цветов. Как часто поливать этим раствором?