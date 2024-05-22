Кожура этих фруктов станет идеальным удобрением для овощей и цветов. Как часто поливать этим раствором?

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Опубликовано: 22.05.2024 09:29 , Обновлено: 22.05.2024

В последние годы многие садовники всё чаще прибегают к натуральным и экологичным удобрениям для своего огорода и сада. Часто подкормки, которые могут обеспечить растения необходимыми минералами и витаминами, можно изготовить самостоятельно. Они не только станут безопасной альтернативой химическим добавкам, но и минимизируют негативное воздействие на окружающую среду. Как сделать полезный "коктейль" для овощей и цветов из фруктовой кожуры?

Кожура фруктов многими расценивается как бесполезные отходы и просто утилизируется. Однако она может послужить материалом для создания витаминного коктейля для огурцов, помидоров и не только. Эти простые и доступные для каждого удобрения смогут поддержать здоровый рост овощей или цветов не хуже некоторых специализированных добавок.

Как приготовить удобрение из кожуры граната

Никогда не выбрасывайте корки граната в мусор. Кожура и очистки этих фруктов содержат множество питательных веществ, которые можно использовать для приготовления удобрений.

В чашу блендера положите кожуру двух гранатов, добавьте немного семян и залейте полутора стаканами воды. Взбейте до образования густого мусса и смешайте его с водой в соотношении 1:10.

Поливайте растения полученным удобрением раз в 3 недели, и вы непременно заметите его положительное влияние на их состояние. Таким домашним «коктейлем» можно поддержать развитие помидоров, брокколи, перца, капусты, съедобных трав и роз.

Подкормка из апельсиновых корок

Зеленым овощам часто необходимо обогащать почву азотом. Так, чтобы обеспечить брюссельской капусте, кабачкам и огурцам хорошие условия для роста, стоит внести в них удобрение из апельсиновой корки.

Подготовьте 6 апельсиновых корок и смешайте их с половиной стакана воды. Полученную массу смешайте с водой в пропорции 1:1 и поливайте растения каждые 7 недель.

Удобрение из яблочных очистков и кофе

Вы также можете приготовить полезную смесь для овощей из яблочной кожуры и кофе. Очистки от килограмма фруктов следует тщательно высушить (отлично подойдет для этой цели грибная сушилка), добавить ложку молотого кофе и растереть в порошок. Смешайте его с 2 стаканами воды и полученной жидкостью удобряйте растения каждые 6 недель.

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