Как обеспечить быстрый рост крупных клубней картофеля? Используйте удобрение с таким составом при весенней посадке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.04.2024 18:00 , Обновлено: 28.04.2024

Скоро май - белорусы начнут (а многие начали уже в апреле) сажать на своих участках картофель. На то, какой вы соберете урожай, влияет выбор не только клубней для посадки, но и удобрения.

Так, каждому дачнику или огороднику стоит внимательно изучить состав удобрения перед покупкой. Одним из наиболее эффективных является многокомпонентное удобрение, которое содержит в своем составе такие макроэлементы, как азот , фосфор , калий , магний и сера . Благодаря такому составу картофель получает поддержку на каждом этапе роста от корней до клубней.

Какие преимущества у многокомпонентного удобрения

Во-первых, такое удобрение обеспечивает хорошую поддержку росту клубней. В частности, азот способствует быстрому росту надземной части и самих клубней, что очень важно на ранних стадия созревания.

Во-вторых, удобрение, в составе которых есть перечисленные выше макроэлементы, обеспечивает лучшее качество урожая. Так, калий участвует в синтезе крахмала и увеличивает содержание витаминов, поэтому клубни становятся не только крупнее, но и здоровее.

А фосфор способствует устойчивости растений. Он поддерживает развитие корней, что приводит к повышению устойчивости растений к агрессивным воздействиям окружающей среды, таким как засуха, к примеру.

Когда и как применять это удобрение

Эффективнее всего использовать его весной. На легких (песчаных, супесчаных) почвах удобрение с азотом, фосфором, калием, магнием и серой следует равномерно распределить и аккуратно перемешать непосредственно перед посадкой картофеля.

А вот на более тяжелых почвах (глинистых, тяжелосуглинистых) его стоит вносить при осенней перекопке земли на участке, что позволит лучше распределять питательные вещества в ней.

Кстати, очень важно избегать чрезмерного внесения удобрения, ведь избыток азота может привести к сильному росту надземных частей картофеля и задержке сбора урожая.

Какие еще удобрения можно использовать при посадке картофеля

Конечно, если вы не поклонник химических удобрений, можно прибегнуть к естественным. Так, навоз и компост тоже неплохо обогащают почву азотом и другими макроэлементами. Однако навоз лучше всего вносить осенью, чтобы он успел компостироваться до весенней посадки.

Для обогащения почвы азотом можно также выращивать такие бобовые культуры, как горох, фасоль, соя и чечевица. Кроме того, древесная зола, богатая калием, отлично подойдет в качестве дополнения к другим методам удобрения, особенно на кислых почвах.

А вот пшеница, ячмень и овес способны улучшить структуру почву, поэтому после них тоже можно посадить картофель. Кстати, не забудьте проверить, нет ли на участке заболеваний или вредителей, которые могут передаться на корнеплод.

Как правильно ухаживать за картофелем после посадки

Во-первых, важно его поливать после посадки. При появлении ботвы надо следить, чтобы вода не попадала на нее. Также стоит периодически рыхлить почву около посаженного картофеля, чтобы кислороду было проще проникать к корням.

Кроме того, следует пропалывать землю от сорняков, чтобы они не забирали у картофеля влагу. Также важно вовремя обрабатывать овощ при обнаружении вредителей или симптомов заболевания.

[poll id=“67”]

Ранее Telegraf.news рассказывал о преимуществах гранулированного навоза перед другими видами удобрений. Так, он улучшит структуру почвы, насытит ее питательными веществами и не только. Причем можно использовать как конский и коровий навоз, так и куриный помет.

Как подготовить огород к летнему урожаю без химикатов? Эти гранулы улучшат качество почвы