Как правильно обрезать малину осенью? Одна ошибка может лишить будущего урожая

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Опубликовано: 07.09.2023 09:16 , Обновлено: 06.09.2023

Обрезка малины осенью — одна из самых важных вещей. От правильного ухода за кустом зависит, будут ли ягоды такими же крупными и ароматными. Эту операцию нужно проводить в нужное время, но также имеет значение и подходящая техника.

Когда обрезать малину?

Малина — это кусты, которые нуждаются в сезонной подрезке, чтобы сухие побеги не ослабляли растение и их могли заменить новые веточки. Если оставить кусты без среза, на них могут напасть вредители, которые повреждают молодые листья, что развиваются весной.

Существует несколько разновидностей, и каждая из них нуждается в обрезке в разное время:

малину, плодоносящую один раз в год, следует обрезать через несколько недель после сбора всех плодов, когда двухлетние побеги станут сухими. Этот период приходится на конец сентября-октябрь (когда еще умеренно тепло).

осенняя малина будет расти на побегах этого года, поэтому приступайте к обрезке только зимой.

если речь идет о кустах, плодоносящих два раза в год, их нужно обрезать поздней осенью до первых заморозков.

Выбрать правильное время. — очень важно. Слишком поздний сбор растений может привести к вымерзанию кустов и, как следствие, к отсутствию плодов в следующем сезоне. Корневые присоски можно срезать и превратить в черенки, которые помещают в землю поздней осенью.

Как нужно обрезать кусты?

Вам обязательно пригодятся секатор и садовые перчатки.

Необходимо удалить все побеги, принесшие плоды в данном году. Их следует срезать у самого основания, как и в случае со старыми или больными частями растений. Обрезайте малину чуть ниже точки плодоношения.

Оставьте на кусте 4-6 ветвей, здоровых и сильных. Обязательно поддержите их лестницей или привяжите веревкой к вбитым в землю кольям.

А как правильно посадить малину осенью?

Считается, что в осеннее время года приживаемость новых саженцев выше, чем весной. До прихода первых холодов кустики успевают укорениться, корневая система быстро разрастается, выпускает новые корешки.

Ранее Телеграф писал, что малину рекомендуют высаживать за месяц — полтора до наступления первых холодов. Ориентироваться нужно на погодные условия вашего региона.

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