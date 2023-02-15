Что сделать в саду и огороде в феврале? Снег вам только поможет

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Опубликовано: 15.02.2023 08:40 , Обновлено: 15.02.2023

Еще не ушли морозы и падает снег, но для огородников/дачников уже начинается новый сезон. Что делать в феврале в огороде и саду, чтобы они были красивыми и ухоженными? Важнейшими задачами являются зимняя обрезка деревьев и кустарников, побелка стволов, уборка отмершей хвои с хвойных, зимнее опрыскивание, ранний посев однолетних цветов и овощей из рассады и не только.

Работа в саду и городе в феврале – овощи

Если у вас есть огород, февраль — это месяц, когда нужно начинать над ним работать. В саду в феврале наиболее важными задачами по уборке являются планировка новых грядок, подготовка теплицы и уборка прошлогодней листвы. Сделайте следующие:

Спланируйте расположение грядок и выберите сейчас, какие овощи вы будете сеять или сажать в огороде, теплице или приподнятые грядки. Помните о севообороте и о том, что одни овощи лучше растут в компании, а другие – наоборот.

Очистите прошлогодние грядки и удалите листья, которые вы использовали в качестве мульчи.

Заранее подготовьте свою теплицу к новому сезону. Вымойте окна, подготовьте почву и удобрите ее, например, навозом.

В феврале любители овощей приступают к посеву ранневесенних овощей из рассады и производят рассаду овощей с длительным периодом вегетации, в основном, томатов и перца.

Февраль — хорошее время для производства овощей, таких как помидоры, перец, лук, лук-порей, капуста и салат из рассады.

Что делать в феврале с деревьями?

Одной из важнейших работ в саду в феврале является зимняя обрезка деревьев и кустарников, как декоративных, так и плодовых. Что стоит знать перед началом зимней обрезки?

Зимой обрезаем яблони, груши, сливы (позднего срока созревания). Косточковые деревья (вишня, вишня, скороспелая слива) обрезают летом после плодоношения.

Февраль также является месяцем, когда нужно обрезать плодовые кусты, такие как смородина или крыжовник. Если вы посадили черную или красную смородину осенью, обрежьте ее сейчас очень коротко (до 3-го глазка), чтобы стимулировать ее рост.

Черная смородина не требует обрезки до 4-го года после посадки (затем необходима омолаживающая обрезка). Обрезаем красную смородину в первый год после посадки, а потом только на 5-й или 6-й год.

Не забудьте защитить раны садовой мазью после обрезки деревьев.

До конца февраля еще можно белить стволы плодовых деревьев известью, особенно с южной стороны.

Также удаляйте все сломанные и поврежденные ветки, а также те, которые перекрещиваются и растут в центр куста. Старые кусты можно омолодить радикальной обрезкой (тогда их оставляют всего на 20-30 см над землей). Все хвойные и лиственные деревья нужно регулярно отряхивать от снега, чтобы он не ломал их побеги.

В саду в феврале также стоит подготовить одревесневшие саженцы декоративных кустарников. Это бесплатный и очень полезный способ получить новые растения в вашем саду. Вы можете укоренять кустарники, такие как форзиция, кизил, бирючина или жасмин.

Если у вас в саду есть хвойные деревья, февраль – оптимальный месяц для зимних опрыскиваний против таких вредителей, как еловая тля и побурение иголок. Опрыскивание также повышает устойчивость хвойных растений к грибковым заболеваниям.

Чего НЕ делать в саду и огороде в феврале

Если газон все еще замерз, не наступайте на него. Вы повредите очень хрупкие основания новых стеблей. А если земля уже оттаяла, можно удобрить газон компостом.

Как поможет снег?

Смело разбрасывайте на тающем снегу комплексное удобрение или компост. Вода медленно «размешает» питательные вещества в почве.

После того, как снег полностью сойдет, разровняйте грядки и подготовьте их к непосредственному посеву корнеплодов. Перед посадкой можно обработать почву известкованием.

Памятка садовода/огородника в феврале

Подведем итог, чем стоит заняться в феврале?