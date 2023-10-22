Когда обрезать малину в октябре? Вот от чего ещё зависит будущий урожай
Малина в огороде - настоящее сокровище. А при благоприятной погоде ягоды растут до поздней осени. В этом году белорусов природа порадовала затяжным летом до конца сентября и теплой осееью в октябре. У некоторых везунчиков малина все ещё плодоносит или только отошла. Отсюда и возникает вопрос, когда же следует позаботиться о том, чтобы правильно подготовить кусты к зиме?
Важно помнить, что обрезку кустов необходимо провести до наступления заморозков, чтобы малина не потеряла свою морозоустойчивость. Кустам нужно успеть немного восстановиться, прежде чем наступят сложные погодные условия.
[info_b] Оптимальный момент обрезки малины — примерно две недели после того, как с кустов будут собраны последние плоды.[/info_b]
Как обрезать кусты поздней малины?
Важна не только дата обрезки, но и способ ее проведения. Поздние сорта малины требует радикальной обрезки каждый сезон.
Если мы будем обращаться с растениями слишком мягко, мы получим противоположный эффект. Куст будет плохо расти и давать очень мало ягод. Поэтому стоит приложить усилия к выполнению задачи, ведь эффект вас обязательно удовлетворит в следующем сезоне.
Обрезку поздней малины следует производить острым секатором на высоте около 5 см над поверхностью земли. Такая радикальная обработка обеспечит растению соответствующие условия для того, чтобы пережить зиму, и в следующем году оно даст прекрасный урожай.
Подробнее об особенностях обрезки малины разных сортов и времени проведения операции читайте по ссылке ниже: