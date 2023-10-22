Когда обрезать малину в октябре? Вот от чего ещё зависит будущий урожай

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Опубликовано: 22.10.2023 17:25 , Обновлено: 22.10.2023

Малина в огороде - настоящее сокровище. А при благоприятной погоде ягоды растут до поздней осени. В этом году белорусов природа порадовала затяжным летом до конца сентября и теплой осееью в октябре. У некоторых везунчиков малина все ещё плодоносит или только отошла. Отсюда и возникает вопрос, когда же следует позаботиться о том, чтобы правильно подготовить кусты к зиме?

Важно помнить, что обрезку кустов необходимо провести до наступления заморозков, чтобы малина не потеряла свою морозоустойчивость. Кустам нужно успеть немного восстановиться, прежде чем наступят сложные погодные условия.

[info_b] Оптимальный момент обрезки малины — примерно две недели после того, как с кустов будут собраны последние плоды.[/info_b]

Как обрезать кусты поздней малины?

Важна не только дата обрезки, но и способ ее проведения. Поздние сорта малины требует радикальной обрезки каждый сезон.

Если мы будем обращаться с растениями слишком мягко, мы получим противоположный эффект. Куст будет плохо расти и давать очень мало ягод. Поэтому стоит приложить усилия к выполнению задачи, ведь эффект вас обязательно удовлетворит в следующем сезоне.

Обрезку поздней малины следует производить острым секатором на высоте около 5 см над поверхностью земли. Такая радикальная обработка обеспечит растению соответствующие условия для того, чтобы пережить зиму, и в следующем году оно даст прекрасный урожай.

Подробнее об особенностях обрезки малины разных сортов и времени проведения операции читайте по ссылке ниже:

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