Нет возможности поливать огород каждый день? Вот как организовать капельный полив за копейки

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Опубликовано: 10.06.2023 13:21 , Обновлено: 10.06.2023

Летняя жара – это всегда непростое испытание для белорусских дачников. Далеко не у всех есть возможность ухаживать за огородом каждый день, многие делают это «набегами» по выходным. Но в такую засушливую погоду, которая установилась в этом году в конце мая – начале июня, полива лишь в выходные дни может оказаться недостаточным.

Чтобы жара не погубила все ваши растения в огороде, можно организовать на грядках капельный полив - когда вода в сравнительно малых количествах, но регулярно подаётся непосредственно к корневой системе растений. В магазинах и на рынках сегодня можно приобрести сборные системы капельного полива, но цены на них совсем не демократичные - самые дешёвые обойдутся примерно в 30 рублей, но рассчитаны они буквально на десяток растений, а чтобы обеспечить полив всей теплицы и уж тем более всего огорода придётся выложить как минимум пол-зарплаты.

Между тем, находчивые дачники успешно обходятся самодельными системами, которые можно организовать буквально из подручных средств и с минимальными финансовыми затратами. Нашли для вас в соцсетях два простых способа, как обеспечить эффективный капельный полив в жаркую погоду, если приходится надолго покидать свой приусадебный участок.

Медицинские иголки или ватные палочки - всё, что нужно, чтобы смастерить систему капельного полива

Так, автор первого способа предложил использовать для капельного полива иголки медицинских шприцев. Для начала в нижней части бутылок большого объёма, в которые будет заливаться вода, нужно проделать отверстие иголкой. Чтобы вода из отверстия не подтекала, а сама иголка не выпадала, автор видео предложил “посадить” её на герметик. Саму бутылку следует установить рядом с растением (направив иголку к стволу растения) и слегка прикопать, чтобы она не упала. Набрав в бутылку воды, следует также плотно закрутить крышку - так вода будет капать медленнее.

[link href=“https://www.tiktok.com/@johndicopunch?refer=embed” title=“@johndicopunch” target=“_blank” rel=“noopener”] @johndicopunch [/link] Вирішив зробити крапельний полив [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8?refer=embed” title=“дійсамсвоїмируками” target=“_blank” rel=“noopener”] #дійсамсвоїмируками [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2?refer=embed” title=“полив” target=“_blank” rel=“noopener”] #полив [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4?refer=embed” title=“садогород” target=“_blank” rel=“noopener”] #садогород [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8?refer=embed” title=“помідори” target=“_blank” rel=“noopener”] #помідори [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F?refer=embed” title=“прокрастинація” target=“_blank” rel=“noopener”] #прокрастинація [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“тіктокукраїна” target=“_blank” rel=“noopener”] #тіктокукраїна [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Aesthetic-7072513628145977346?refer=embed” title=”♬ Aesthetic - Tollan Kim” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ Aesthetic - Tollan Kim [/link]

Другой агроблогер предложил использовать для системы капельного полива вместо медицинских иголок ватные палочки. Их он также вставляет в бутылки большого объема (5 л), но при это предварительно отрезает верхнюю часть бутылок. Сами ватные палочки мужчина разрезает надвое и вставляет в отверстия внизу бутылки, проделанные тонким гвоздём. Палочку необходимо вставить так, чтобы ватный наконечник выступал снаружи - он будет служить в роли капельницы.

Причём, как утверждает автор видео, такой способ позволяет регулировать скорость потока воды - достаточно лишь вытянуть палочку чуть больше или, наоборот, затолкнуть её поглубже в бутылку.

Эти 5 ошибок при поливе огородов допускают многие белорусы. Как не убить растения в такую жару?

Ранее Телеграф сообщал, что полив растений – одна из важнейших задач по уходу за грядками, которую выполняет любой дачник/огородник. Это гарантирует, что растения выживут и вырастут здоровыми. Однако есть некоторые распространенные ошибки при поливе, которые допускают многие белорусы, особенно в жаркую погоду. Они могут просто убить растения.

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