Помидоры, огурцы, морковь вырастут быстрее, если полить их этим. Как приготовить домашнее удобрение?

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Опубликовано: 12.06.2024 15:09 , Обновлено: 15.11.2024

Выращивание овощей в саду приносит огромное удовольствие, ведь урожай прямо с грядки - это вкусно и полезно. Конечно, чтобы сохранить урожай незагрязненным, необходимо ухаживать за ним без использования химикатов. Приготовьте это домашнее удобрение — и оно подействует на помидоры и огурцы как лучший стимулятор роста.

Домашнее удобрение для овощей

Самодельное удобрение для овощей, которое советуют огородники, нужно готовить из сосновых шишек. Они являются недооцененным, богатым источником таких компонентов, как алкалоиды и смолы, а также кальция, цинка и калия. Шишкам приписывают следующее:

ускоряют рост овощей,

повышают устойчивость к изменению погодных условий,

стимулируют естественные механизмов сопротивления различным распространенным заболеваниям;

поддерживают процессы цветения и плодоношения.

Как сделать домашнее удобрение для овощей из шишек? Следуйте этим простым инструкциям, и у вас будет запас на весь сезон.

Соберите ведро сосновых шишек и тщательно очистите их. Высыпьте чистые шишки в двухлитровую (или больше) кастрюлю и залейте их водой. Варите около 20 минут, затем снимите с плиты и оставьте остывать. Процедите раствор через сито и перелейте в стеклянную бутылку или банку.

Перед тем как подкормить растения в огороде этим удобрением, не забудьте развести его в воде. Оптимальное соотношение - 50 мл питательного вещества на 1 литр воды.

Используйте его для полива раз в 2 недели или применяйте в виде опрыскивания с такой же частотой.

Важно, чтобы удобрение всегда попадало на слегка увлажненную почву, поэтому опрыскивать следует после полива растений или, например, после сильного летнего дождя.

[info_b]Также шишки можно собрать и использовать для мульчирования кислотолюбивых растений. Они прекрасно защитят почву вокруг них от сорняков и сохранят благоприятные условия для интенсивного, сезонного роста и цветения, а зимой станут эстетичным барьером от мороза.[/info_b]

Поливайте капусту этим домашним удобрением раз в две недели. Вырастет размером с баскетбольный мяч

Важные правила при уходе за овощами

В зависимости от того, какой вид овощей вы выбрали для своего огорода, уход за бобовыми, пасленовыми, огурцами, луком, корнеплодами или листовыми овощами может быть разным. Однако, зная основные принципы сезонного огородничества и требования отдельных групп овощей, вы сможете обеспечить наилучшие условия для их выращивания всего за несколько шагов.

Основой ухода за всеми овощами является регулярный полив. Количество воды, необходимое для каждого вида, конечно, не одинаково, но ни одно растение не может обойтись без нее. На огороде полив следует проводить каждые два-семь дней, частота полива зависит от температуры, уровня влажности почвы, регулярности и качества осадков. В горшках и ящиках в патио такой нечастый полив в течение сезона может привести к высыханию всего урожая, поэтому контейнерные овощи поливают до двух раз в день.

Существуют ли какие-то правила, связанные с техникой полива? Стоит помнить, что:

посеянные семена и молодую рассаду поливайте рассеянной струей, чтобы не повредить их и не вымыть из земли;

для моркови и петрушки следует удлинить капельную линию, которая медленнее подает воду непосредственно к корням;

поливайте грядки утром или вечером, после наступления темноты, избегая смачивания листьев (если в вашем огороде завелись слизни, измените время позднего полива на утро);

поливайте реже, но обильно, чтобы вода действительно проникала в субстрат и достигала корневой системы растений.

На этом процедуры по уходу за овощами в течение сезона не заканчиваются. Самые важные правила, которые необходимо соблюдать, включают в себя:

правильную подготовку почвы к выращиванию - состояние усталой, некачественной почвы не улучшат никакие жидкие удобрения, поэтому новые грядки всегда должны быть обработаны для улучшения структуры и свойств почвы (регулирование pH, регулирование проницаемости, рыхление);

регулярную прополку грядок - вы можете делать это вручную или с помощью предназначенных для этого инструментов;

мульчирование посевов - это предотвратит чрезмерное испарение влаги из почвы и рост нежелательных сорняков.

Овощи, как группа растений с высокими требованиями к питанию, также нуждаются в дополнительном удобрении. Вы можете приобрести минеральные удобрения, составленные с учетом потребностей каждой группы, а можете приготовить органические удобрения самостоятельно, причем совершенно бесплатно.

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