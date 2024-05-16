Без этого ваши огурцы и клубника могут погибнуть. Какие важные правила во время полива нужно соблюдать?

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Опубликовано: 16.05.2024 09:13 , Обновлено: 16.05.2024

Длительные перерывы в осадках на рубеже весны и лета означают, что в ежедневном уходе за растениями следует уделять их поливу особое внимание. Если этого не сделать, то овощи и фрукты перестанут расти, со временем завянут и начнут погибать. Поливая растения, важно соблюдать ряд правил, которые позволят овощным и садовым культурам правильно развиваться, что в будущем обеспечит вас желанным урожаем.

Каким растениям нужно больше воды?

Наступил вечер, значит, пришло время ежедневного полива? Подождите, прежде чем тянуться к лейке. Может оказаться, что растениям вообще не нужна очередная доза воды или выбранное вами время для них не самое лучшее. В долгие бездождливые дни, когда лето приближается и температура повышается от недели к неделе, полив является одной из важнейших задач в саду. Его не следует опускать, а осуществлять в соответствии с реальными потребностями выращиваемых растений. Количество и частота подачи им необходимой воды зависит от многих факторов, в том числе:

типа почвы,

качества основания,

достигнутой фазы роста и стадии развития растения.

Важное значение имеет время, прошедшее с момента предыдущего полива, и погодные условия. Для безопасного орошения растений также необходимо знать их потребности в воде, зависящие от продолжительности вегетации:

овощи с коротким периодом выращивания требуют постоянной влажности почвы,

овощи с длительным периодом выращивания имеют так называемые критические периоды (прорастание, всходы, бутонизация, цветение и завязывание плодов) – этим растениям для получения качественного урожая необходимо много воды.

Следующие виды ягод нуждаются в наибольшем количестве воды в течение вегетационного периода:

малина,

высокорослая голубика,

клубника,

дикая клубника,

клюква.

Среди овощей, часто выращиваемых на приусадебных участках, высокую потребность в воде имеют следующие:

брокколи и цветная капуста,

лук,

китайская капуста,

огурец,

редис,

латук,

сельдерей.

В условиях высокой освещенности и редких осадков также необходимо обеспечить больше жидкости декоративным растениям, таким как:

бегонии,

азалии,

пионы,

рододендроны,

папоротники,

первоцветы.

Как поливать, когда сухо?

Посевы, которые с самого начала получают слишком много воды рискуют тем, что их корневая система может не развиться должным образом. Когда растению достаточно жидкости, его корневой ком не разрастается в поисках источников влаги. Со временем это может стать серьезной проблемой, поскольку с ростом потребностей рассады и недостаточном запасе воды у растения оно не сможет вбирать жидкость из дальних слоев субстрата из-за неразвитой корневой системы.

В сезон активного роста рассады стоит придерживаться четких правил полива в засушливую погоду:

в начальный период роста поливайте растения реже, но обильнее;

в засушливые периоды открытые грядки обильно поливайте раз в 3-4 дня, а более тяжелые, дольше удерживающие влагу, не чаще одного раза в неделю;

растения, выращенные в контейнерах, поливайте два раза в день (рано утром и поздно вечером),

растения на грядках поливайте рано утром, а не вечером (растения тогда используют большую часть предоставленной воды, и при этом они недолго остаются мокрыми, что снижает риск развития грибковых заболеваний),

используйте воду комнатной температуры,

поливайте растения под корень, не смачивая их надземную часть;

используйте системы капельного орошения, даже самые простые, сделанные своими руками.

Ситуация с поливом растений осложняется в моменты отсутствия дождей и с установлением жаркой погоды. Тогда вам нужно позаботиться о чем-то большем, чем просто умелый полив.

Зачем нужно рыхлить почву на огороде?

Полная лейка - это еще не все. Для эффективного полива в жаркую и сухую погоду следует подготовить. садовую мотыгу. В засушливую погоду стоит уделить особое внимание взрыхлению почвы. Это простой и эффективный способ уменьшит потери, вызванные испарением. Прежде чем начать поливать, узкими рядами между клубникой и земляникой, взрыхлите почву. Разгребание ее небольшими граблями или трехзубыми вилами благотворно повлияет на водные свойства земли.

Аналогично нужно действовать и в случае с кустами черники или малины. Взрыхление почвы улучшит её структуру почвы. Опытные садоводы советуют в случае с более крупными растениями, где вода должна впитываться гораздо глубже в землю, чтобы добраться до корней, рыхлить поверхность после каждого дождя, а также как перед поливом, так и после плановой обработки.

Какую воду следует использовать для растений? Лучше всего использовать дождевую воду. Она не содержит кальция, магния, хлора и фтора, всегда имеет температуру окружающей среды и к тому же бесплатна. Подумайте о том, как добыть и сохранить дождевую воду, если вы еще этого не сделали.

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