"Хуже борщевика" - Белорус рассказал в TikTok, как избавиться от одуванчиков на участке. Что нужно делать?

Опубликовано: 06.05.2024 19:53 , Обновлено: 06.05.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором поделился способом избавления от одуванчиков на приусадебном участке. В комментариях к видео одни соглашались, что метод поможет, другие же говорили, что его надо применять иначе.

“Я все хожу, выкорчевываю эти одуванчики, не знаю, как бороться с ними на участке. Сейчас подсыпал соли на одуванчики, в течение недели должны пропасть. Просто обычная соль. Буду наблюдать, потом запишу видос”, - пообещал автор.

Один из комментаторов отметил, что с одуванчиками непонятно, а вот крапиву соль выводит.

“Даже не надейтесь, щепоткой соли цветочки эти не выведешь, если только все засыпать солью, мы тоже пробовали”, - написала пользовательница TikTok.

Другая тоже порекомендовала больше сыпать соли для избавления от одуванчиков: “Надо пачками, и засохнут, я так делала”.

Еще один комментатор отметил, что эти растения “хуже борщевика”. Кто-то же подтвердил, что метод с солью работает, только надо иначе использовать вещество: “Надо развести сильно соленую воду и опрыскать при ярком солнце”.

“Я солью у родителей на кладбище за лето все сорняки на нет извела”, - написала другая комментаторша.

Еще один юзер TikTok посоветовал использовать солярку: “Как-то приехал на дачу, поставил машину, а у меня чуть бак подтекал. И там, где капала соляра, метр на метр - вообще ничего не растет. Ну, где-то два литра выкапало”.

Ранее Telegraf.news рассказывал о рецепте меда из одуванчиков. Он улучшает обмен веществ, нормализует пищеварение и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. А для приготовления меда из одуванчиков необходимы вода, сахар, лимон и сами цветки одуванчика.

Зачем белорусам готовить «мёд» из одуванчиков? Нашли простой и быстрый рецепт