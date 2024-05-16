Как "выселить" голубей с балкона? Этот цвет поможет отпугнуть их

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Опубликовано: 16.05.2024 16:27 , Обновлено: 16.05.2024

Голубь — птица мира, но когда она поселяется близ ваших окон и на балконе, это не столько приносит радость, сколько проблемы и грязь. Возможно, вы уже пытались бороться с навязчивыми птицами и использовали самые разные средства. Если вы не хотите устанавливать защитную сетку, то можете прибегнуть к некоторым хитростям, о которых знают не все.

Голуби очень любят проводить время на фасадах, балконах и террасах и часто загрязняют их. Кроме того, что птицы оставляют фекалии и шумят, они также могут быть переносчиками болезней и паразитов. Голуби на балконе зачастую являются нежеланными гостями. Однако настоящая проблема возникает, когда птицы начинают гнездоваться. К счастью, есть дешевый, естественный и эффективный метод безопасно отвадить птиц. Кроме того, это может добавить очарования вашему балкону.

Как избавиться от голубей с балкона?

Когда мы думаем о защите нашего балкона от нежелательных гостей, например, от голубей, мы обычно думаем об использовании сеток или репеллентов. Но задумывались ли вы когда-нибудь о борьбе с помощью растений?

Оказывается, цвета могут играть ключевую роль в отпугивании голубей от балконов. По мнению специалистов, для этих птиц белый цвет – как красный флаг, для быка – предупреждение об опасности. Вот почему белые растения могут стать вашими союзниками в борьбе с пернатыми гостями.

Когда они, летя к вашему балкону, увидят цветы определенного цвета, они сразу же повернутся назад. Белые растения не только добавят очарования вашему балкону, но и смогут отпугнуть голубей, которые не захотят селиться в среде, которую они считают опасной.

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Какими ещё естественными способами можно отпугнуть голубей?

Голуби могут быть навязчивыми, но, к счастью, они также робки, поэтому вы можете эффективно их отпугнуть, если выберете соответствующие обескураживающие стимулы, например звуки.

В этой роли хорошо подойдут дешевые и широко доступные яркие веера или колокольчики. В этой роли могут выступить шуршащие целлофановые или бумажные пакеты.

Если вы хотите подойти к теме профессионально, то можете проиграть записи звуков, издаваемых хищными птицами, естественными врагами голубей. Однако есть риск, что они не понравятся соседям.

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Штраф — до 1200 рублей. Природоохрана предупредила белорусов о запрете разрушать на своих участках гнезда птиц. А когда и какие можно?