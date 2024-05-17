Посадите картофель в мешок — и получите шикарный урожай прямо на балконе. Как сделать это правильно?

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Опубликовано: 17.05.2024 08:33 , Обновлено: 17.05.2024

У выращивания картофеля в мешке есть немало преимуществ. Это простой и лёгкий способ получения хорошего урожая, даже если у вас нет собственного участка. Он экономит место и подходит для выращивания на балконе. Рассказываем пошагово, как посадить картошку в мешки и правильно ухаживать за ней.

Плюсы выращивания картофеля в мешке

У этого способа несколько преимуществ:

Он позволяет экономить место. Если у вас небольшой участок или его вообще нет, ёмкости с картофелем занимают небольшое пространство — их можно разместить на балконе, террасе, теплице или у стены дома. Получение более раннего урожая. Обычно картофель, в зависимости от региона, высаживают в конце апреля – начале мая. Если вы планируете выращивать картофель в мешках на балконе, террасе или в теплице, можно посадить его на несколько недель раньше, чем на улице. Картофель, посаженный в мешки, как правило, даёт больший урожай клубней , чем при традиционном выращивании в открытом грунте. При выращивании картофеля в мешках его легче защитить от такого опасного заболевания , как фитофтороз. Оно вызывается грибком Phytophthora infestans, и способно уничтожить существенную часть урожая. Быстрому развитию фитофтороза способствует повышенная влажность, которую не избежать дождливым летом. Картофель, растущий в мешках, можно защитить от фитофтороза, убрав его под крышу, если он выращивается у стены дома.

Какие мешки подойдут для выращивания картофеля?

Можно использовать обычные полипропиленовые тканые мешки, которые можно приобрести в любом садоводческом магазине, или мешки из армированной плёнки. Подходят для выращивания картофеля и большие многоразовые сумки для покупок, которые можно приобрести во многих супермаркетах.

Если дома есть большие плотные пакеты, в них тоже можно посадить картофель. Но лучше использовать пакеты светлого цвета, а не чёрного, так как на ярком солнце пакеты тёмного цвета будут сильно нагреваться, что может навредить растению.

Также для выращивания картофеля подойдут джутовые мешки, но внутри их нужно выстлать полиэтиленом для удержания влаги.

В некоторых странах, где такой способ получения урожая картофеля довольно популярен, продаются специальные многоразовые пакеты с застёжками-молниями. Они нужны для удобного доступа к клубням без необходимости разрезать пакет. Можно расстегнуть молнию, выкопать несколько молодых клубней для еды и снова закрыть пакет.

Большие вёдра тоже вполне подходят для выращивания в них картофеля.

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Как посадить картофель в мешки

Для начала подготовьте подходящую тару и почву, а также определитесь с местом, где разместите свой мини-огород.

Шаг 1

Проделайте небольшие отверстия в дне и стенках мешка или пакета, предназначенного для выращивания картофеля, чтобы лишняя влага могла стекать и испаряться, а кислород — достигать корней.

Шаг 2

Насыпьте на дно мешка субстрат толщиной 15-20 см. Лучше всего использовать лёгкую почву, смешанную пополам песком. Избегайте торфяной почвы, так как она долго удерживает воду и может привести к загниванию корневой системы. В субстрат, помимо песка, можно добавить любые доступные разрыхлители почвы.

Опытные огородники советуют уложить на дно слой компоста. Он будет играть роль дренажа, а заодно служить источником тепла и полезных микроэлементов. Поверх него насыпают субстрат.

Если используется магазинный грунт, в него не нужно добавлять удобрение.

Шаг 3

Заверните стенки мешка наружу таким образом, чтобы они выступали над землёй не более чем на 20-30 см.

Шаг 4

Поместите картофель на слой почвы ростками вверх. В одном мешке можно разместить не более 2-3 семенных клубней из расчёта 1 клубень на тару объёмом 60 л. В среднем с одной картофелины можно получить 1 кг урожая. Можно сажать клубень целиком или разрезать на кусочки так, чтобы на каждом был один здоровый глазок.

Некоторые огородники сажают второй ярус клубней, когда первые картофелины дадут ростки — так они увеличивают урожай с одного мешка.

[info_b]Важно: магазинный картофель может быть обработан препаратами, препятствующими прорастанию клубней при хранении. Такие клубни не подходят для посадки — они или не дадут ростков, или будут прорастать очень медленно. Лучше попробовать купить семенной картофель или посадить картофель, который начал прорастать во время хранения.[/info_b]

Шаг 5

Присыпьте клубни слоем субстрата толщиной 10-15 см, обильно полейте и поставьте мешки с тёплое, светлое место. Оптимальный вариант, если утром и днём картофель будет находиться на солнце, а в самое жаркое время — в лёгкой тени.

Обработайте картошку перед посадкой одним из этих домашних растворов. Кусты порадуют обилием здоровых клубней

Как ухаживать за картофелем в мешках

Уход довольно прост и заключается в своевременном поливе и защите от болезней. Как только появятся первые ростки (примерно через 2-3 недели), нужно будет аккуратно развернуть стенки мешка и подсыпать грунт. По мере роста картофеля процедуру нужно повторять до тех пор, пока земля не заполнит мешок примерно до 5 см от верхней границы. После этого картофелю дают свободно расти и цвести.

Поливать картофель в мешке нужно так, чтобы субстрат был слегка влажным на протяжении всего периода выращивания. Проверить состояние грунта можно при помощи деревянной палочки или просто погрузив в мешок руку на глубину 15-20 см. Если почва на этой глубине сухая, картофель пора полить. Полив лучше проводить ранним утром или вечером. Обычно картофель в мешках поливают 1-2 раза в неделю. Более частый полив может потребоваться лишь в период сильной жары.

Совет: чтобы влага в мешках испарялась медленнее, посадите сверху один из сидератов, например, горчицу.

Удобрять картофель во время выращивания не нужно — в почве достаточно питательных элементов для роста растения. Избыток питательных веществ может задержать созревание клубней.

К сбору урожая можно приступать, когда стебли растения начнут увядать. Время выращивания зависит от сорта, но в среднем цикл выращивания картофеля составляет примерно 70-90 дней.

Ранее Telegraf.news писал, что урожайность картофеля зависит от множества факторов: качества семян и рассады, погодных условий, удобрений, вредителей. Немаловажную роль играют и многочисленные болезни, которые могут свести на нет все усилия огородника. Будущий урожай можно спасти, если знать, как бороться с болезнями картошки. Главное — не затягивать с лечением и начинать действовать сразу, как только будет выявлено заболевание.

Эти болезни могут уничтожить урожай картофеля. Как избежать и чем лечить?