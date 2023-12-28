На самом ли деле фитолампы помогают рассаде и домашним растениям? А людям не вредят?

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Опубликовано: 28.12.2023 10:29 , Обновлено: 28.12.2023

В последнее время все большую популярность у дачников и любителей комнатных цветов приобретают фитолампы. Ведь с их помощью, как обещает реклама, можно вырастить здоровую рассаду и красивые растения. Но так ли нужны для этого фитолампы? И как они влияют на человека?

Замена солнечного света

Все «прелести» короткого светового дня поздней осенью, зимой и ранней весной ощущают на себе не только люди, но и растения. Без обилия солнечных лучей крона комнатных цветов становится не такой пышной. Микрозелень растет не так быстро. Ну, а рассада без достаточного количества солнечного света получается тонкой, вытянутой, бледной.

Исправить все это помогает досвечивание фитолампами, которые отличаются от обычных ламп спектром цвета. И если человеческий глаз лучше воспринимает желтовато-зеленую и белую гамму, то растениям на разных стадиях нужно и разное освещение.

[info_b]Фитолампа – это светодиодная лампа, которая создана специально для растений, которые находятся в помещении и нуждаются в дополнительном источнике освещения. Благодаря своим особенностям она создает необходимый диапазон световых волн.[/info_b]

Так, когда семена только начинают прорастать, они нуждаются в красном спектре. Чтобы нарастить зеленую массу, растениям и рассаде нужен синий спектр. А для красивого цветения и обильного плодоношения лучшим будет красно-оранжевый спектр.

Фактически фитолампа заменяет растениям солнечный свет.

И если для человеческого глаза самый комфортный спектр – зеленый, с длиной волны 550 нм, то для растений он практически бесполезен. Им необходимы красный и оранжевый спектры с длиной 610-690 нм, а также синий (420-460 нм).

Плюсы и минусы фитолампы

Для того, чтобы фитолампа действительно пошла растениям на пользу, а не во вред, она должна быть достаточно качественной, лучше – от известного производителя, и уж точно недешевой.

Именно тогда вы оцените ее плюсы. А они таковы:

фитолампа светит, но практически не греет, поэтому рассада и растения защищены от перегрева и ожогов;

фактическое потребление электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания в 2-3 раза ниже;

для разного периода роста растений предусмотрена разная интенсивность освещения, которую можно регулировать;

досвечивание получают именно те растения, на которых направлен свет фитолампы, а не все вокруг;

служит достаточно долго – до 50000 часов;

уход за нею несложный;

качественная фитолампа не выделяет вредных веществ;

может применяться в помещениях, где влажность выше обычной.

Но если вы соблазнитесь низкой ценой и приобретете фитолампу-подделку, то вместе с нею получите и проблемы:

цветовой спектр будет не тем, что нужно, и не принесет пользы растениям;

фитолампа будет нагреваться и неприятно пахнуть пластиком;

глаз будет улавливать мерцание, а это плохо повлияет на зрение.

Что дает растениям?

Как и солнечный свет, искусственный от фитолампы стимулирует в рассаде и комнатных растениях процесс фотосинтеза. Благодаря ему они развиваются оптимально – не бледнеют, не вытягиваются, а образуют достаточное количество листьев и цветов.

Но в таком освещении растения нуждаются, конечно же, не 24 часа в сутки. Им также необходим период покоя, темноты, как и при натуральных условиях выращивания. Поэтому специалисты советуют вначале включать фитолампу на 2-3 часа в сутки, а затем постепенно увеличивать светлый период для растений до 12 часов. А в среднем досвечивать их нужно не менее 8 часов.

Конечно, если фитолампы располагаются в спальне, то их включение-выключение зависит от вашего сна и бодрствования.

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А вредна ли для человека?

Все эти красно-синие и розово-фиолетовые цвета, которыми обычно светит фитолампа, очень непривычны для наших глаз. Но значит ли это, что они вредны? Ведь даже солнце, хотя мы этого и не видим, посылает нам лучи разных цветов. По утрам в них больше синего, а по вечерам – красного.

Но есть ли в светодиодных фитолампах дейстительно вредное излучение? Например, ультрафиолет, как в солнечных лучах, когда можно получить не только загар, но и ожог?

По мнению врача Ирины Аршиновой, никакого ожога, в том числе и роговицы глаза, находясь под такими фитолампами, получить нельзя. А вот в люминисцентных лампах УФ-излучение есть, но они и не должны использоваться дома.

Но вред от светодиодных фитоламп тоже может быть. Например, синий цвет без наличия красного влияет на сетчатку. Из-за него зрачок не сужается так, как надо. А вот если есть и красный, то все будет в порядке. Также если во второй половине дня в вашей спальне преобладает синий свет фитолампы, у вас может нарушиться сон.

Выход – отделять такую фитолампу ширмой, выключать ее раньше, устанавливать не в спальне, а, например, на кухне. Или приобретать биколорные (двухцветные) фитолампы.

Также вредить здоровью может режим пульсации фитоламп, причем обычно мы этого даже не замечаем. Увидеть ее можно с помощью камеры смартфона. Норма безопасной пульсации света – 2-3%, а вообще разрешенный диапазон составляет до 10%.

Это мерцание может спровоцировать головную боль, раздражительность, от него устают глаза. Выход тот же – отгораживать фитолампы или не ставить в тех помещениях, где вы дольше всего находитесь.

Виды фитоламп

Фитолампы для растений бывают:

светодиодные;

люминесцентные;

газозарядные.

Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, которые нужно учитывать при выборе и покупке.

Светодиодные

Наиболее предпочтительны для выращивания рассады и комнатных цветов, благодаря двум спектрам – красному и синему. Как уже отмечалось, они достаточно экономичные, простые в использовании, излучают свет, а не тепло.

А минус у них один – достаточно высокая стоимость.

Люминесцентные

Они как раз-таки выделяются невысокой стоимостью. Можно использовать не только для комнатных растений, но и в теплице. Люминесцентные лампы хорошо светят, тоже не сильно греются, экономичные.

Но! Их спектр достаточно сильно влияет на зрение. От них может болеть голова.

Газозарядные

В свою очередь, они делятся на 3 вида:

натриевые;

ртутные;

металлогалогенные.

Натриевые

Их свет наиболее приближен к солнечному. Экономичные, недорогие, хорошо светят. Обычно их используют, когда надо получить цветы и плоды, потому что излучают они красноватый свет. А вот на стадии роста растений натриевые фитолампы использовать нежелательно, потому что рассада может вытянуться.

Ртутные

Обычно используют в теплицах, а не для комнатных растений. Подходят для периодов вегетации, формирования и созревания плодов. Но! Ртутные лампы имеют очень сильное ультрафиолетовое излучение.

Металлогалогенные

Также больше подходят для теплиц. К тому же, нагреваются достаточно сильно, а при попадании на них влаги могут взорваться.

Также фитолампы бывают:

мультиспектральные);

биколорные.

И, наконец, все лампы для растений делятся на 7 групп:

настольные лампы (с прищепкой);

круглые;

штыковые светильники;

линейные светильники;

мини-сады;

светодиодные ленты;

прожекторы.

Как правильно выбрать фитолампу

Если вы уже определились с видом фитолампы и остановились на светодиодной, то далее обратите внимание на ее технические характеристики.

Форма

Выбирайте в зависимости от количества емкостей с растениями и той площади, которую они занимают.

Корпус светильника

Покупайте только алюминиевый, а не пластиковый. Именно алюминиевый корпус эффективно отводит лишнее тепло от светодиодов.

Мощность

Зависит от условий содержания растений. Если они выращиваются на подоконнике, понадобится меньшая мощность, если вдали от окон – большая.

Например, если лампу с мощностью в 36 Вт подвесить на высоту, равную 1 м, то она будет отлично освещать растения на расстоянии 40 см во все стороны.

А если взять маленькую модель мощностью 7-10 Вт и разместить ее на высоту в 20-30 см, то получим круг диаметром 30 см.

Цвет

Лучшее сочетание – синего с красным.

Волна

Для красного – 640-660 нм, для синего – 440-460 нм.

Также внимательно читайте инструкцию к фитолампе, где должны быть указаны все ее параметры, область применения, высота размещения и площадь освещения.

Чем заменить?

Но если вы считаете, что светодиодная фитолампа – это дорого или что она все же чувствительно повлияет на ваше здоровье, то попробуйте заменить ее:

люминесцентной лампой (в нежилых помещениях);

светодиодными лентами.

Цветовая температура люминесцентной лампы измеряется в кельвинах. Для комнатных растений выбирайте лампу с 2700–3200 К. И это будет теплый белый свет с красным спектром. Или лампу с 6200-6500 К, которая излучает холодный белый свет с синим спектром.

Что касается светодиодных лент, то из них можно сделать аналог лампы. Так, если взять 1 зеленую, 1 белую и 4 синих, то получится эквивалент 10 красным.

А если говорить о других способах улучшения освещения рассады и комнатных растений на подоконнике, то можно использовать:

белую бумагу (сделать ширму для растений со стороны комнаты, чтобы перенаправить солнечные лучи);

светоотражающую пленку (ту, которую летом прикрепляют на окна);

пищевую фольгу (сделать экран, наклеив ее на картон; разместить за растениями со стороны комнаты);

белую пластиковую панель или кусок гипсокартона;

фольгированный пенофол (его еще можно подстелить на подоконник под рассаду или цветы).

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